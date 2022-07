Poľské múzeum prosí návštevníkov: Žiadny sex! Viacerí sa neovládli, kamery ich zachytili pri pikantnom akte

ŚWINOUJŚCIE - V poľskom meste Świnoujście sa nachádza jedno z najkrajších vojenských múzeí v krajine. Niektorých návštevníkov ale pamiatky vôbec nezaujímajú. Bezpečnostné kamery zachytili už niekoľko párov, ako sa vášnivo bozkávali alebo dokonca zašli ešte ďalej. Keďže sa to začalo opakovať, múzeum vydalo oficiálnu výstrahu.

Vojenské múzeum Fort Gerhard v Poľsku vyzvalo svojich návštevníkov, aby prestali sexovať na tomto mieste, ktoré dýcha históriou. Pravovníci budovy, ktorá je súčasťou bývalej pruskej pevnosti z 19. storočia, uviedli, že po nainštalovaní nových bezpečnostných kamier zachytila ochranka viacero vášnivých párov, ktoré si to rozdávali priamo v objekte, informoval portál Gazeta Wyborcza.

Múzeum vydalo na sociálnej sieti Facebook oficiálne vyhlásenie: "Prosíme našich návštevníkov, ako to povedať, aby ars amandi (umenie lásky) nepraktizovali v našom múzeu! Žiadame našich zamilovaných hostí, aby boli chápaví. Väčšina exponátov v našom múzeu je veľmi stará a treba mať k nim úctu."

Seks w muzeum… Uprzejmie uprasza się naszych Gości … jak to napisać… no prosimy ars amandi nie w muzeum! Muzeum od... Posted by Fort Gerharda - Muzeum Obrony Wybrzeża on Thursday, July 21, 2022

Webová stránka múzea uvádza, že exponáty siahajú do čias vlády Fridricha Veľkého až po koniec studenej vojny. Podľa riaditeľa múzea Piotra Piwowarczyka zachytili na kamerách za necelý mesiac už tri takéto dvojice. "Návštevníci majú rôzne povahy, niektorí sú veľmi konzervatívni. Nechceme, aby boli počas návštevy šokovaní, keď náhodou natrafia na nejaký chlípny pár," ozrejmil. Ako dodal, zamilované páry môžu priťahovať temné zákutia múzea, no pritom si neuvedomujú, že to všetko zachytí kamera.