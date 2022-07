Tušili ste to? Minulý piatok 99 percent populácie na Zemi zažilo tento výnimočný jav

NEW YORK - Experti tvrdia, že minulý týždeň v piatok bolo až 99 percent svetovej populácie vystavených slnku. V mnohých prípadoch však nešlo o priame slnečné žiarenie. Kvôli bizarnosti tohto tvrdenia sa odborníci pozreli bližšie na to, ako je niečo také vôbec možné.

V piatok 8. júla bola takmer celá svetová populácia vystavená slnku. Napriek tomu, že to môže znieť bizarne, v skutočnosti ide o naozaj pravdivý výrok. Aj keď by sa mohlo zdať, že slnečné svetlo zasiahne najviac ľudí počas slnovratu, 8. júla okolo 13:15 nášho času zasiahol slnečný svit oveľa viac ľudí. Je to v podstate preto, že jediná časť sveta mimo pôsobenia slnka je sotva obývaný Nový Zéland, primerane obývaná Indonézia a "pustatina bez ľudí", inak známa ako Austrália.

Pri pohľade na údaje o slnku a údaje o populácii z Center for International Earth Science Information Network v New Yorku sa expertom z timeanddate.com podarilo zistiť, že o 13:15 necelých 80 miliónov ľudí na Zemi malo noc. Zvyšok - asi 7,7 miliardy ľudí - zažilo určitú úroveň osvetlenia zo slnka, od absolútneho denného svetla až po súmrak. Časť z toho, asi 16 percent populácie, však zažilo nepriame slnečné svetlo, ku ktorému dochádza, keď je slnko pod obzorom, ale jeho svetlo stále možno vidieť. Časť populácie bola stále osvetlená slnečnými lúčmi, ale nie natoľko, aby vonku nepanovala tma.

Keďže Slnko klesá pod obzor pri asi 12 - 18 stupňoch, čo je známe ako astronomický súmrak, nejaké slnečné svetlo sa k vám stále dostane, ale nebude to stačiť na to, aby ste to považovali za deň. Tvrdenie je tak de facto pravdivé; 99 percent obyvateľov Zeme zažilo slnečné svetlo v piatok o 13:15, aj keď nie všetci natoľko, aby si mysleli, že je čas vstať z postele. Dochádza k tomu každý rok v rovnaký čas.