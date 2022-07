VIDEO Turistka spáchala jeden z najväčších dovolenkových hriechov: Možno ho robíte aj vy!

Holy Morridgeová sa na sociálnej sieti podelila s hriechom, ktorého sa dopúšťajú mnohí dovolenkári . Ide o rezerváciu plážových ležadiel uterákom. Blondínka vo videu prezradila, že sa kvôli tomu vôbec necíti zle. "Momentálne pácham dovolenkový hriech. Ale ja musím! Všetci ostatní to robia. Momentálne chodievam dolu ráno s uterákmi. To je také zlé, ani to nemôžem povedať... Idem si rezervovať ležadlo. Ale celú dovolenku som to nerobila, držala som sa svojich zásad a vravela si, že je to neprijateľné," hovorí vo videu.

Dievčina zároveň uviedla, že kvôli svojej poctivosti sa jej vždy podarí zohnať len nepohodlné ležadlo alebo také, ktoré sa nachádza ďaleko od vody. "Pomyslela som si: ‚Nie! Dnes nie, rezervujem si ležadlo.‘ Necítim sa zle. Mám pocit, že takto zo seba dostanem nenávisť," pokračuje.

Užívatelia sa v komentároch podelili s názormi o kontroverznom rozhodnutí. "Urobil som to tiež, žiadna hanba. Nechcem sa opaľovať na zemi," píše jedna osoba. "Nie, zlatko, je to v poriadku. Ak to robia všetci, potom to musíš robiť aj ty," dodal niekto ďalší.