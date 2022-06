Matka je zúfalá: Susedom prekážajú jej deti (11, 15)! Majú absurdnú požiadavku

LONDÝN - Väčšina rodičov dbá na to, aby sa ich deti hýbali a športovali namiesto vysedávania pred počítačom, či televízorom. Môžu však pri tom naraziť na viaceré problémy. Podobne je na tom aj mamička, ktorá musí riešiť komplikácie so susedmi, pretože im prekáža hra jej detí v záhrade. Jej situácia vyvolala u čitateľov zmiešané reakcie.

Rozčarovaná mamička na fóre Mumsnet opísala nepríjemnú situáciu, ktorú musí riešiť so svojimi susedmi. "Posielali mi správy, v ktorých naliehali, aby som zakázala mojim synom hrať sa v našej záhrade," uviedla matka. Konkrétne vraj od nej chceli, aby jej synovia vo veku 11 a 15 rokov prestali hrávať futbal a basketbal. Susedia jej vraj poslali niekoľko nelichotivých správ.

"Neviem, čo mám robiť. Úprimne povedané, cítim veľkú úzkosť," napísala žena a doplnila, že správy pôsobia zastrašujúco. "V prvej som navrhovala dohodu, aby sme si mohli naše záhrady naozaj užívať. Odpovedali mi, aby som synov poslala do parku pri ceste," opisuje reakciu päťdesiatnikov zo susedstva. "Chlapci majú 11 a 15 rokov. Máme peknú záhradu. Vychovávam ich sama, takže mám pocit, že som ľahkým terčom."

Príspevok vyvolal búrlivú diskusiu, pričom niektorí matke odporučili, aby posielala deti do parku. Iní sú však presvedčení o tom, že susedia by mali byť tolerantnejší. "Čo tam robia? Prihrávajú si loptu, precvičujú si zručností? Alebo opakovane kopú do lopty o tvrdý povrch a spôsobujú hluk?" zaujíma sa o situáciu jeden z užívateľov. Podľa neho je totiž veľký rozdiel medzi hrou a búchaním. Druhá možnosť môže byť totiž naozaj nepríjemná a chlapci sú veku, keď by mohli ísť do parku. "Hovorili o zvuku odrazenej lopty. Chlapci tiež robia hluk a kričia po sebe. Bolo asi sedem hodín v nedeľu večer, keď prišla správa. Vonku boli iba pol hodiny. Trávia každý druhý víkend u svojho otca a rovnako tak aj polovicu školských prázdnin."

Jedna matka autorku príspevku podporila a odkázala jej, aby susedom povedala, že ak chcú mať cez víkend pokoj, môžu sa presťahovať na vidiek. "Vedľa niekoho bývať a počuť ho v záhrade je súčasť normálneho života. Vaše deti nerobia nič zlé." Aj ďalší užívateľ sa domnieva, že nezáleží na tom, ako dlho sú vonku alebo či robia hluk, lebo ak máte susedov, mali by ste počítať s hlukom. "Pokiaľ nie je príliš skoro alebo príliš neskoro, potom si myslím, že je to v poriadku."