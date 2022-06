VIDEO brunetky obletelo svet: Ľudí šokovalo, ako vyzerá bez nánosov mejkapu

QUEBEC - Video mladej Kanaďanky sa stalo hitom po tom, ako v ňom odhalila, ako vyzerá pod nánosmi mejkapu. A je to veru naozaj poriadny rozdiel. Ľudia oceňujú, že sa vo svojom tele cíti pohodlne a nemá problém ukázať svoju prirodzenosť.

Julia Grandoniová z Quebecu zverejnila pred časom na TikToku video, na ktorého začiatku pózuje dokonale upravená a nalíčená v sexi čiernych šatách. Vzápätí sa však objaví záber z postele, na ktorom je neučesaná a nenamaľovaná, takže na jej tvári vidno akné. Vyzerá ako dve rozdielne ženy, len málokto by povedal, že to je jedna a tá istá.

Video sa stalo virálnym, doteraz zaznamenalo už viac ako 13,6 milióna zhliadnutí a dva milióny lajkov. Pod príspevkom sa hromadia stovky pozitívnych komentárov, v ktorých ľudia vyjadrujú obdiv za to, že Julia mala odvahu a zverejnila, ako vyzerá bez pomoci líčidiel v bežný deň. Podľa nich to vysiela pozitívny odkaz ženám na celom svete, aby sa nebáli prijať svoj prirodzený vzhľad. "Toto je presne to, čo potrebujú vidieť dospievajúce dievčatá! Aby vedeli, že je v poriadku, keď nevyzerajú ako modelky," napísala jedna osoba.

Ako to už ale býva, našli sa aj takí, ktorí Grandoniovú skritizovali a nevidia nič dobré na tom, že odhalila svoju prirodzenosť. "Toto by malo byť ilegálne," myslí si jeden komentujúci. "Ďakujem za tento príspevok. Pripomenul mi, že nemám veriť dievčatám a tomu, ako vyzerajú," poznamenal ďalší.