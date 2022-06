Modelke (25) nedovolili nastúpiť do lietadla: Dôvod? Desaťkilové prsia, keď ich uvidíte... uf!

DALLAS - Mladá modelka s "nezvyčajnými", takmer desaťkilovými prsiami tvrdí, že jej zamestnanci letiska zakázali nastúpiť do lietadla. Odôvodnili to tým, že mala nasadené slúchadlá a nepočúvala pokyny letušky. Žena sa však domnieva, že v skutočnosti to bolo kvôli jej vzhľadu.