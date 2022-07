Zábery ako z akčného filmu: Muž visel v niekoľkometrovej výške medzi mrakodrapmi na lane od žeriavu!

archívne video

Tento dramatický incident priniesla kanadská stanica Global News. Videá, ktoré sa v utorok začali šíriť sociálnymi sieťami, zaznamenávajú istého pracovníka visiaceho na žeriave pod nákladom. Široká verejnosť sa pritom na celú nešťastnú situáciu len bezmocne prizerá a niektorí si ju natáčali na mobil.

Zúfalstvo a krik na videách

"Ach môj bože, môj bože." Vydrž tam!" počuť pokrik v jednom z videí, ktoré sa šírilo sieťami. "Preboha, ako sa to do čerta stalo?" pýta sa druhý.

Žeriav následne muža spúšťa na strechu jedného z domov, pričom pracovník je nakoniec bezpečne zosadený na pevnú zem v blízkosti staveniska. Vo vyhlásení spoločnosť PCL Construction uviedla, že k incidentu došlo v utorok v oblasti ulíc Front a Simcoe.

Robotník sa podľa všetkého nešťastne zamotal do popruhu a zostal visieť vysoko nad zemou po tom, ako sa na žeriav pokúšal umiestniť náklad.

"Našťastie bol bezpečne spustený na pracovnú plochu a nebol vážne zranený," pokračuje vyhlásenie. "Bezpečnosť všetkých pracovníkov a komunity je našou najvyššou prioritou. Spolupracujeme so všetkými príslušnými orgánmi a incident je momentálne v štádiu vyšetrovania," dodávajú.

Muž sa zamotal do šnúry od žeriavu a necítil si ruky

"Bolo hlásené, že pracovník sa po zavesení nákladu zamotal do šnúry zo žeriavu, bol zdvihnutý z úrovne pódia a utrpel ľahké zranenia," uviedlo ministerstvo. Povaha zranení nebola jasná a pracovník si do poslednej chvíle už ani necítil ruky.

Polícia v Toronte uvádza, že o videu, ktoré sa sieťou šírilo vie, ale vraj ani oni a ani torontská hasičská služba nedostali telefonát v súvislosti s incidentom. Strašidelnou náhodou je tiež to, že všetko sa to odohralo na tom istom mieste, kde sa presne na tom istom mieste pred dvoma rokmi zrútil žeriav do susednej budovy.