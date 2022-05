Bizarné VIDEO z roku 1988 sa stalo absolútnym hitom: Pozrite si ho a pochopíte

Užívatelia Twitteru s veľkým pobavením zdieľajú video z roku 1988. Jeho hlavným aktérom je muž z Belfastu, ktorý daroval miestnej krčme aligátora. Vyhovel tak manželke, pre ktorú sa zdalo byť zviera nebezpečné. Video komentuje novinár Fergal Keane a vysvetľuje, že plaza menom Fred priniesol do Severného Írska Pat McNamara, pretože je to "muž s chuťou na exotické domáce zvieratá".

Pat hladí v príspevku Fredov chvost v podniku The Swiss Chalet v Glengormley a veselo si spomína na to, ako si želal aligátora alebo krokodíla na zábavu, čo sa mu asi po týždni aj splnilo. Keď sa k celej záležitosti vyjadruje jeho manželka Anne, aligátor krúti krkom v snahe zahryznúť sa do McNamarovho prsta, čo jej vyčarí úsmev na tvári. Na záberoch taktiež vidno, ako sa aligátor voľne potuluje po krčme, až napokon skončí v akváriu za barom. Na otázku, či by Fred nemohol mať chuť aj na iné veci ako na surové ryby, ktoré dostáva, majiteľ odpovedá, že "to zistia, keď vyrastie na päť alebo šesť stôp".

Moderátor končí svoj príspevok slovami, že si z nikoho neuťahuje a aligátor je skutočný ľudožrút. Svedčí o tom aj posledný záber, keď uhryzne Pata priamo do prsta. Po incidente vykĺzne mužovi z úst vulgarizmus. Na koniec je ešte vidieť, ako sa na všetkom dobre zabáva jeden zo zákazníkov spoločne s majiteľom krčmy.