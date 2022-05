VIDEO Pracovníčka zoo zobudila pandu: Jej reakcia? To musíte vidieť

NEW YORK - Panda, ktorú si ukážeme vo videu, žije síce v zoo, no v divočine by sa jej o takomto blahobyte mohlo len snívať. Navyše to vyzerá tak, že pozornosť hneď zrána si naplno užíva. Hovorí sa, že lev je kráľ zvierat, ale v tejto zoo je zrejme úplne jasné, kto je kráľovnou.

Vidieť divé zviera, ako sa hrá a užíva si život vo svojom prirodzenom prostredí, je na nezaplatenie. Zoologická záhrada nie je síce prirodzené prostredie, ale tejto pande sa jej pracovníci snažili vytvoriť čo najlepšie podmienky, aby sa cítila dobre.

Na videu, ktoré na Twitteri zverejnil užívateľ Buitengebieden, je vidieť spiacu pandu na provizórnej posteli vyrobenej z dreva. Stojí pri nej ošetrovateľka a snaží sa ázijského maca prebudiť, píše Times of Globe. Trvá však niekoľko sekúnd, kým jedinec začne vôbec reagovať. Potom sa otočí na druhý bok smerom k ošetrovateľke, ktorá mu podáva mrkvu. Panda si ju chytí do laby a poležiačky začne mrkvu jesť. "Prebuď sa! Je čas na občerstvenie," okomentoval autor svoj príspevok. Okrem mrkvy dostane panda aj sušienku. No komu je lepšie. Video má na Twitteri už viac ako 43-tisíc lajkov. "Keď som chorý, musím sa liečiť ako táto panda," napísal jeden z komentujúcich. "Áno, to sme my. Takto vyzeráme, keď ťa ráno budím, aby som ťa nakŕmil," žartoval niekto druhý.

Pandy patria pre svoju povahu, nemotornosť a rozkošné správanie medzi najroztomilejšie zvieratá. Žijú prevažne v bambusových lesoch strednej Číny. Pandy majú fascinujúci vzhľad vďaka svojej čiernobielej srsti a okrúhlej tvári. Sú ohrozeným druhom, vo voľnej prírode ich žije približne 1900.