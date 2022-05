Radi pijete citrónovú vodu? Expertka prezradila pravdu, toto robí s vaším telom

ADELAIDE - Vitamín C je pre telo mimoriadne dôležitý. Jedným zo spôsobom, ako ho prijať, je piť citrónovú šťavu. Expertka na výživu a potraviny sa pozrela na to, či je kombinácia čistej vody s citrónovou šťavou zdravšia ako konzumácia týchto dvoch zložiek samostatne. Odpoveď mnohých prekvapí.

Citrónová šťava obsahuje vitamín C, mimoriadne dôležitú živinu. Jej nedostatok môže viesť k skorbutu. Tento stav sa historicky najčastejšie spája s námorníkmi, ktorí na dlhých plavbách nemali prístup k čerstvému ​​ovociu a zelenine. Ak je váš príjem vitamínu C nízky, môže vám pomôcť pitie citrónovej vody. Vitamín C sa začína degradovať pri 30 až 40 stupňoch Celzia, preto je lepšie dávať šťavu do menej horúcich nápojov. V prípade, že vitamínu C budete mať v tele nadbytok, niet sa čoho obávať. Organizmus ho vylúči prostredníctvom moču. Evangeline Mantziorisová, programová riaditeľka pre výživu a potraviny z University of South Australia, sa pozrela na to, či citrónová voda skutočne prináša také benefity, o akých sa často hovorí. Informuje o tom článok zverejnený v časopise The Conversation.

Výsledky štúdií sú rôzne

Jedna štúdia zistila, že ľudia s vysokými hladinami krvných lipidov (cholesterolu), ktorí pili citrónovú šťavu osem týždňov, nezaznamenali žiadne zmeny v krvnom tlaku, hmotnosti alebo hladinách krvných lipidov. V inom výskume však pitie 125 mililitrov citrónovej šťavy s chlebom viedlo k malému zníženiu hladiny glukózy v krvi v porovnaní s pitím čaju alebo vody s chlebom.

Výskumníci naznačujú, že kyslosť citrónovej šťavy inhibuje konkrétny enzým v slinách (slinná amyláza), ktorý začína rozkladať škrob v ústach. Trvá preto dlhšie, kým sa škrob rozloží na glukózu nižšie v čreve a prenesie sa cez stenu čreva do krvi. Pre ľudí s cukrovkou to môže viesť k zníženiu skokov hladiny cukru v krvi, ale zatiaľ to nebolo ešte úplne dokázané. Podľa iných zistení zas citrón obsahuje ďalšie živiny, ktoré môžu byť prospešné pri ochrane pred rozvojom cukrovky.

Citrónová šťava nepomôže pri detoxe

Pokiaľ používate citrónovú šťavu ako súčasť detoxu, mali by ste vedieť, že vaše telo sa dokáže detoxikovať aj bez nej, upozornila Mantziorisová. Organizmus rozkladá toxíny alebo prebytočné živiny v pečeni a vylučuje tieto molekuly cez obličky močom von z tela. Neexistuje žiadny dôkaz o tom, že vitamín C tomu pomáha. Citrónová šťava vám nedodá ani extra energiu. Ide skôr o placebo efekt.

Konzumácia citrónovej šťavy má svoje riziká

Keďže citrónová voda je kyslá, existujú určité obavy týkajúce sa jej schopnosti erodovať zubnú sklovinu. To však platí pre akékoľvek kyslé nápoje, vrátane bublinkových nápojov a pomarančového džúsu. Niektorí zubní lekári odporúčajú v boji proti erózii skloviny kyselinou nasledovné opatrenia:

po vypití citrónovej vody si vypláchnite ústa vodou z vodovodu

následne si dajte žuvačku bez cukru na stimuláciu tvorby slín

vyhnite sa čisteniu zubov bezprostredne po vypití citrónovej vody

pite cez slamku, aby ste sa vyhli kontaktu so zubami

Podľa niektorých lekárov citrónová voda môže dráždiť močový mechúr a môže vyvolať pocit, že potrebujú častejšie močiť, najmä v noci. Istá štúdia, ktorá skúmala mnoho nápojov vrátane tých s citrónom, však neodhalila žiadne účinky na podráždenie močového mechúra. Iní zas hovoria, že citrónová voda zhoršuje reflux kyseliny (pálenie záhy). "Ak radi pijete citrónovú vodu, pite ju aj ďalej," uzavrela Mantziorisová. Vitamín C sa, samozrejme dá prijímať aj inak. Ideálne je konzumovať citrusové plody či iné ovocie a zeleninu, ktoré ho obsahujú. Vyskúšajte tiež pokvapkávať citrónom rôzne jedlá, napríklad mäso, šaláty alebo zeleninu.