Blogerka pobúrila ľudí VIDEOM z toalety v lietadle: Kritizovala Ryanair, sama sa stala terčom

LONDÝN - Žena z anglického grófstva Shropshire sa nedávno podelila o nepríjemný zážitok z letu. Vo videu ukázala, ako sa snažila zmestiť do úzkej uličky lietadla a mala obavy o sedadlo. Nemohla použiť podnosový stolík pre nedostatok miesta. Plus-size blogerka tiež vysvetlila, že sa ledva zmestila na toaletu. Kým niektorí tvrdili, že si za to môže sama, iní ju obhajovali.

Dvadsaťdeväťročná Kirsty Leanneová nakrútila video počas letu spoločnosti Ryanair z letiska London Stansted do Hamburgu 21. apríla. Ukázala, ako sa snažila zmestiť do úzkej uličky v lietadle a nemohla použiť podnosový stolík pre nedostatok miesta. V toaletnej kabínke sa zas ledva pohla. Britka, ktorá bloguje o svojich skúsenostiach s cestovaním vo veľkosti 24 - 26, chcela poukázať na problémy, s ktorými sa stretla. Mnohí však poukázali na to, že si je sama na vine a mala by túto skúsenosť považovať za budíček, aby schudla.

"Prvým problémom, ktorému som čelila, bola chôdza uličkou lietadla. Bola som jednou z posledných v lietadle, pretože som trochu meškala, takže som cítila tie pohľady ľudí. Myslela som len na to, že nikto nechcel, aby som sedela vedľa neho. Sadla som si na svoje miesto a našťastie to vedľa bolo prázdne, čo mi poskytlo trochu viac miesta," uviedla s tým, že medzi jednotlivými sedadlami bolo málo miesta. Počas letu chcela použiť stolík na prácu, no kvôli nedostatku miesta ho nedokázala vyklopiť. "Toaleta bola ďalším problémom. Nanešťastie to bolo jedno z najmenších WC, aké som kedy videla, a preto som sa rozhodla, že sa tam nebudem snažiť vtesnať," posťažovala sa.

Na sedadle sa jej sedelo pohodlne, no pripisuje to skôr tomu, že sedadlo veľa nej bolo prázdne, a tak mala viac miesta. Zároveň potrebovala použiť predlžovač bezpečnostného pásu, ale na to je vraj už zvyknutá a letuška jej ho diskrétne podala, keď si ho vypýtala.

Viacerí ľudia s Kirsty nesúhlasia a tvrdia, že na vine je ona. "Správate sa, akoby to bola ich chyba. Toto by pre vás mal byť obrovský budíček," napísala jedna osoba. "Zlato, nie je to chyba leteckých spoločností," uviedol niekto iný. Našli sa však aj takí, ktorí plus-size blogerku bránili. "Ľudia hovoria, že je také ľahké schudnúť. Ale niektorí z nás majú choroby a problémy s metabolizmom a bolo by pre nich ťažké to urobiť," stojí v jednom komentári.