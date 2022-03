VIDEO Dievčina našla v iPade svojho otca tajné poznámky: Vyrazili jej dych, toto nečakala

NEW YORK - Istá Ally z New Yorku zverejnila v TikTok videu sériu poznámok svojho otca, ktoré si zapísal v období, kedy jeho dcéra prežívala búrlivú pubertu. Príspevok svedčiaci o bezradnosti rodiča, ktorý zápasil s excesmi svojho pubertálneho potomka, sa stretol s veľkým záujmom ľudí.

Užívateľka sociálnej siete objavila v iPade svojho otca poznámky, v ktorých opisoval jej správanie, keď bola tínedžerkou. Pochádzajú z roku 2011, kedy navštevovala strednú školu. "Mama a ja máme pocit, že ťa nepoznáme a nevieme, čo sa deje v tvojom živote. Čo ti bráni, aby si sa s nami rozprávala a zdieľala svoje pocity, obavy, úspechy, hľadala rady atď?"

Otec oddelil veci, kvôli ktorým bol na svoju dcéru hrdý od tých, ktoré ho veľmi sklamali. Jednou z tých horších bol napríklad "incident na Facebooku", rovnako ako zmienka o treste v podobe ospravedlnenia Julii & Haley. "Zaujíma ma, aký to bol incident," pýta sa jeden z užívateľov. Mnohí tiež ocenili zodpovedný rodičovský prístup. "Je to otec, ktorý sa staral. Niektorí z nás nevedia, aký je to pocit. Váž si ho."

V ďalšom videu sa Ally stotožnila s pozitívnymi komentármi a povedala, že jej otec je ten najlepší na celom svete. "Bola som problematické dieťa, takže bolo nevyhnutné komunikovať so mnou," dodala.