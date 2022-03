Experti odhalili tri TRIKY, ktoré zvyšujú šance na výhru v lotérii

TOWCESTER - Ak ste ešte nikdy nevyhrali v lotérii, nechajte sa inšpirovať nasledujúcimi riadkami. Experti totiž odhalili, kde väčšina ľudí robí chybu, keď vyberajú čísla do lotérie v nádeji, že vyhrajú jackpot. Zároveň prezradili niekoľko trikov, ako zvýšiť svoje šance na výhru.

Odborníci zo spoločnosti Yourlottoservice poskytli niekoľko tipov, ktoré môžu zvýšiť vaše šance, keď budete najbližšie vyberať "magické čísla" do lotérie. Rovnako spomenuli niekoľko chýb, ktorých sa ľudia dopúšťajú v nádeji, že vyhrajú veľkú sumu, píše Daily Star.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Getty Images

Nehrajú dostatočne často

Ak sa do lotérie zapojíte raz alebo dvakrát za rok, veľké výhry nečakajte. Čím viac žrebov si totiž zakúpite, tým sa zvyšuje šanca na výhru. Podľa expertov je dobré zapájať sa na týždennej báze, v opačnom prípade sa vaše šance rapídne znižujú.

Hrajú sami

Kúpa viacerých žrebov môže byť veľmi drahá. Riešením je zapájanie sa do lotérie v skupinách. Ide o bežný spôsob, ako si ľudia môžu dovoliť kúpu mnohých žrebov naraz. Pozvite členov svojej rodiny, kamarátov či kolegov a navýšte šancu na výhru. Aj napriek tomu, že výhru si budete musieť rozdeliť, určite to stojí za to.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Getty Images

Vyberajú príliš veľa nepárnych alebo párnych čísel

Hoci je lotéria o náhode, je možné zistiť, aké kombinácie čísel prichádzajú najčastejšie a podľa toho sa rozhodnúť pri výbere čísel. Napríklad približne 68 percent žrebov lotérie Euromilióny bude mať jednu z niekoľkých kombinácií čísel. Patria sem tri nepárne a dva párne alebo dva nepárne a tri párne. Naopak, výber väčšiny nepárnych, resp. párnych čísel experti neodporúčajú.