Žena začiatkom roka prekonala COVID: Keď videla, čo jej ukázali hodinky Garmin, nechcela tomu veriť

Charlotte Mortlocková sa začiatkom roka nakazila koronavírusom, no ani zďaleka sa úplne nezotavila. Aj naďalej pokračuje v boji s pretrvávajúcou únavou a úzkosťou. Vďaka svojim Garmin hodinkám si však všimla niečo neobvyklé - jej srdcová frekvencia bola počas niekoľkých dní neustále vysoká. "Od covidu mám neustále vysoký tep," prezradila na Twitteri.

Podľa hodiniek, ktoré cez zápästie zaznamenávali srdcovú frekvenciu, nemala Mortlocková počas dňa v podstate žiadny oddych, hoci to v skutočnosti bolo presne naopak. Odvtedy vo svojom životnom štýle urobila viacero zmien v nádeji, že sa jej tep vráti do normálu, no bezúspešne. "Čítam. Meditujem. Cvičím. Spím. Dokonca som sa rozhodla prestať piť kávu! Ako dlho, než to pominie?!" posťažovala sa Charlotte.

