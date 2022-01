Odborníci varujú: Ak si všimnete toto na svojej tvári, môže ísť o príznak OMIKRONU

Zdá sa, že výrazy ako "bolesť očí" či "svrbenie očí" sú na Googli čoraz vyhľadávanejšie. Niekoľko ľudí o svrbení očí v súvislosti s ich nedávnym prekonaním covidu-19 písalo aj na Twitteri. "Začalo sa to bolesťou hrdla, rýchlo som sa toho zbavil. Potom som ale začal veľa kýchať a svrbeli ma nos a oči," napísal jeden z užívateľov Twitteru o nákaze variantom omikron. Iná osoba sa podelila s podobnou skúsenosťou; trpela bolesťami svalov, vysokou horúčkou, svrbením očí, nevoľnosťou a kašľom.

Im sick with Omicron now but been sick for like 4 days. Started with a sore throat got rid of it quickly, tons of sneezing and itchy nose and eyes. No real cough but my ears are sore. Sleepy and headaches also.