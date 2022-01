KORONAVÍRUS Uznávaný kardiológ odhalil jedno z najväčších rizík, ktoré hrozí nezaočkovaným ľuďom

Jeden z popredných austrálskych kardiológov Raj Puranik z nemocnice Royal Prince Alfred Hospital v Sydney vyvrátil teóriu o vzniku myokarditídy spojenej s očkovaním proti ochoreniu COVID-19. Ochorenie srdcového svalu i prípadná smrť totiž môže nastať skôr v prípadoch, kedy človek ešte nepodstúpil ani jedno kolo očkovania proti koronavírusu. "Vírus sa v tele vyskytne ako cudzorodý proteín a náš organizmus tak nie je schopný proti nemu bojovať," vysvetlil lekár.

Na druhej strane očkovaní ľudia už majú v sebe informáciu pre DNA. Teda keby sa nakazili, telo už vie, čo má robiť. "Koronavírus prenikne do tela a nič mu nestojí v ceste, pretože my nevieme, že sa proti nemu máme brániť. Pre naše telo je to niečo nové. Dostane sa teda až do hrudníka, kde vyvoláva silný zápal," doplnil Puranik. Myokarditída nemá podľa neho žiadny súvis s očkovaním proti koronavírusu. "Po aplikovaní vakcíny do tela sa aktivujú rôzne mechanizmy, ktoré sú už schopné produkovať tento neznámy proteín. V niektorých prípadoch sa imunitný systém nabudí až príliš, a preto môže mať vakcína aj nežiaduce účinky. Ak potom dostanete covid, telo sa už vie proti nemu brániť," dodal kardiológ.

Vrcholový proteín z vakcíny, ktorý môže v tele spôsobiť ochorenie myokardu, by spôsobil rovnaký, možno dokonca ešte vážnejší stav, pokiaľ by pochádzal z koronavírusu. "Ak by ste dostali zápal srdca po vakcíne od Moderny, je viac ako isté, že z nákazy covidom by sa u vás vyvinulo toto ochorenie tiež, ale v silnejšej forme. Problém vyplýva zo samotného spike proteínu. Preto nevieme spozorovať prípadnú myokarditídu z vakcín, ktoré sa neviažu na mRNA. Takou je napríklad AstraZeneca," ozrejmil.