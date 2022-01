Sny veľa napovedajú o fyzickom zdraví: Ak snívate o TOMTO, mali by ste zájsť za lekárom

Odborníci z Centra spánkového cyklu (SCC) v Texase tvrdia, že sny môžu upozorniť na potenciálne nebezpečnú poruchu, ktorá sa vyskytuje v spánku. Je to preto, že ako mozog podvedome spracováva fyzické symptómy, dokáže navodiť sny, ktoré ich odzrkadľujú. SCC preto varuje, že ak mávate často nočné mory, mali by ste navštíviť lekára. Je totiž možné, že trpíte obštrukčným spánkovým apnoe (OSA). Ide o poruchu dýchania súvisiacu so spánkom a vyskytuje sa vtedy, keď sa svaly v hrdle počas spánku uvoľnia, dočasne zablokujú dýchacie cesty a spôsobujú prestávky v dýchaní.

Hoci mnohí ľudia s OSA si neuvedomujú príznaky, podľa expertov sny dokážu upozorniť na problém. Ak trpíte spánkovým apnoe, je pravdepodobnejšie, že budete mať živé nočné mory, počas ktorých sa v spánku zadýchate. To je spôsob, akým vás mozog upozorňuje na hrozbu. "K bežným typom nočných môr pre ľudí s apnoe patria sny o uškrtení a udusení, sny o pokuse nadýchnuť sa pod vodou alebo vo vesmíre a sny o upchatom potrubí a uviaznutí vo výťahu," vysvetlili pracovníci SCC.

V skutočnosti majú ľudia s OSA celkovo viac nočných môr. Štúdia publikovaná v Journal of Clinical Sleep and Medicine zistila, že "pacienti so spánkovým apnoe majú sny, ktoré sú emocionálne negatívnejšie než sny ľudí bez apnoe". Ak spozorujete u seba sny tohto charakteru, mali by ste o nich povedať svojmu lekárovi a nechať sa vyšetriť na ďalšie príznaky spánkového apnoe. Zažívanie takýchto nočných môr v dôsledku spánkového apnoe môže tiež ovplyvniť váš bdelý život. Dennú úzkosť a dennú depresiu bežne pociťujú ľudia so spánkovým apnoe, ktorí zažili živé nočné mory.

Výskum ukazuje, že tieto symptómy duševného zdravia sú často priamym dôsledkom nadmernej dennej ospalosti (EDS), ktorá je jedným z hlavných príznakov spánkového apnoe. "Výskum ukázal vysokú mieru depresie u pacientov s OSA," poznamenali experti zodpovední za septembrovú štúdiu publikovanú v časopise Frontiers in Psychology. I keď nočné mory, ktoré vyvolávajú potrebu namáhavého dýchania, môžu byť výsledkom spánkového apnoe, SCC tiež informuje, že ak zažívate tento stav, je celkovo menej pravdepodobné, že si zapamätáte svoje sny. Nedávna štúdia zistila, že iba 43,2 percenta ľudí so spánkovým apnoe si pamätá svoje sny v porovnaní so 71,4 percentami ľudí bez spánkového apnoe. Dôkazy naznačujú, že k tomuto nedostatku snívania dochádza z toho dôvodu, pretože apnoe môže narušiť spánkový cyklus, čím sa minimalizuje čas strávený v spánkovej fáze REM. Štúdia z roku 2017 publikovaná v časopise Current Opinion in Pulmonary Medicine odhalila, že zatiaľ čo spánkové apnoe sa môže vyskytnúť počas akejkoľvek fázy spánku, najčastejšie je to práve vo fáze REM. Podľa vedcov totiž v tejto fáze existuje zvýšená tendencia kolapsu horných dýchacích ciest počas spánku.

Existuje niekoľko ďalších príznakov, ktoré by vás mohli upozorniť na obštrukčnú spánkovú apnoe. Patria sem náhle prebudenie, denná ospalosť, bolesť hlavy po prebudení alebo sucho v ústach. Mnoho ľudí so spánkovým apnoe tiež pociťuje znížené libido, vysoký krvný tlak a ťažkosti s koncentráciou. Aj chrápanie je pomerne bežným príznakom OSA, najmä ak je prerušované obdobiami ticha. "Pri obštrukčnom spánkovom apnoe je chrápanie zvyčajne najhlasnejšie, keď spíte na chrbte a utíchne, keď sa otočíte na stranu," uviedli odborníci z kliniky Mayo v Minnesote.