Ak robíte popoludní TOTO, zvyšuje to podľa vedcov riziko mŕtvice

Štúdia z roku 2020 publikovaná v lekárskom časopise Neurology skúmala možné súvislosti medzi dĺžkou spánku, zdriemnutím, kvalitou spánku a rizikom mŕtvice. Analýzou údajov od 31 750 účastníkov z Číny vedci zistili, že dlhé zdriemnutie počas dňa, čiže také, ktoré trvá 90 minút alebo viac, je spojené s o 25 percent vyšším rizikom ischemickej cievnej mozgovej príhody v porovnaní s tými, ktorí si zdriemli len na polhodinu alebo menej.

Výskum z roku 2019 zverejnený v časopise Heart zas analyzoval zdravotné údaje 3462 obyvateľov Lucernu vo Švajčiarsku a zistil, že u tých, ktorí si zdriemli raz alebo dvakrát týždenne, sa riziko mŕtvice, srdcového infarktu alebo srdcového zlyhania znížilo o 48 percent v porovnaní s tými, ktorí nemali vo zvyku zdriemnuť si. Podobne tí, ktorí každú noc spali deväť alebo viac hodín, mali o 23 percent vyššie riziko mŕtvice než ľudia, ktorí spali sedem až osem hodín za noc. "Pretrvávajúce dlhé trvanie spánku alebo prechod z priemerného na dlhé trvanie spánku zvýšilo riziko mŕtvice," skonštatovali výskumníci.

Zdroj: Getty Images

Hoci zistili, že kratší spánok (menej ako šesť hodín spánku za noc) nemal žiadny pozorovateľný vplyv na riziko mŕtvice, iné štúdie takúto súvislosť zaznamenali. Podľa jednej z roku 2020, o ktorej informoval časopis Scientific Reports, ženy, ktoré spali menej ako šesť hodín, mali vyššie riziko mŕtvice ako muži, ktorí urobili to isté. Okrem toho vedci odhalili, že zlá celková kvalita spánku bola spojená s vyšším rizikom mŕtvice. "V porovnaní s dobrou kvalitou spánku vykazovali osoby, ktoré mali nízku kvalitu spánku, o 29 percent, o 28 percent a o 56 percent vyššie riziko celkovej, ischemickej a hemoragickej mŕtvice, v uvedenom poradí."

Zdroj: Getty Images

Aj keď sa môže zdať, že by bolo rozumné obmedziť svoj denný, resp. nočný spánok a zamerať sa skôr na kvalitu než kvantitu, odborníci z Harvard Health Publishing sa podelili o iné poznatky. Tvrdia, že výskum nepreukázal príčinnú súvislosť medzi dĺžkou spánku a rizikom mŕtvice. S ohľadom na to ponúkli niektoré možné vysvetlenia, ako môžu byť spánok a mŕtvica spojené, okrem priamej príčiny. Harvardský tím hovorí, že depresia, sedavý životný štýl alebo obštrukčné spánkové apnoe sú príkladmi stavov, ktoré môžu viesť k príslušným spánkovým vzorcom a sú tiež spojené s vyššou pravdepodobnosťou mŕtvice. Keďže v prípade týchto stavov by sa príznaky nezmiernili zámerným obmedzením vzácneho spánku, skrátenie času spánku sa neodporúča.