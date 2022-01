FOTO Kráska (31) sa narodila s dvomi vagínami: Každú používa na niečo iné, pikantná spoveď

BRISBANE - Táto OnlyFans hviezda prezradila, aké to je mať dve vagíny. Podľa jej slov jednu používa v profesionálnej brandži a druhú zas v súkromnom živote. Dve vagíny tridsaťjedenročnej Austrálčanke údajne veľmi pomohli. Teoreticky by dokonca mohla vynosiť aj dve deti naraz.

Tvorkyňa obsahu pre dospelých Evelyn Millerová zistila, že sa narodila s dvoma vagínami a dvoma maternicami pred jedenástimi rokmi. Dnes 31-ročná rodáčka z austrálskeho Queenslandu začala pracovať v sexuálnom priemysle po krachu vzťahu. "Pracovala som v eskorte asi sedem rokov po celom svete. Mohla som používať jednu vagínu na prácu a jednu v mojom osobnom živote, čo mi veľmi uľahčilo prácu emocionálne aj fyzicky," vysvetlila.

Po tom, čo s tým prestala, prešla na platformu OnlyFans a začala vytvárať porno obsah, ktorý jej zarába v prepočte zhruba 65 000 eur mesačne. Millerová pripisuje svoj úspech práve tomu, že má dve vagíny. Má to ale vraj aj viacero negatív. Pri menštruácii si musí napríklad zavádzať tampón do oboch vagín, pri vyšetrení na pohlavne prenosné choroby musia byť testované tiež oba orgány. Dokonca si jej partner musí dávať pozor na to, do ktorej vagíny ejakuluje. "Teoreticky by som mohla vynosiť dve deti naraz, keby som chcela, ale bolo by to pre moje telo ťažké, takže sme museli byť v tomto zmysle opatrní." Sex v každej z vagín je podľa Evelyn veľmi odlišný a veľa závisí aj na polohe či samotnom mužovi, s ktorým sa miluje. V konečnom dôsledku ale priznala, že dve vagíny jej mimoriadne spríjemňujú sexuálny život.

Millerová uviedla, ako pri návšteve lekára kvôli prerušeniu tehotenstva ako dvadsaťročná zistila, že má dve vagíny. Vždy vraj tušila, že s jej telom je niečo inak. Keď si ako štrnásťročná zaviedla tampón, stále krvácala. V tom čase nemala prístup na internet a žila na farme spolu s otcom. Pri interrupcii jej lekári nedokázali nájsť plod, až kým nezistili, že je v druhej maternici.

Rozdelenie jej reprodukčného systému znamenalo, že donosenie dieťaťa by bolo riskantné, pretože každé z lôn je o polovicu menšie ako u priemernej ženy. Hrozilo, že priestor bude príliš malý na to, aby dieťa mohlo rásť. V tom štádiu sa Millerová rozhodla pre potrat, napriek tomu, že na ňu lekári tlačili, aby si dieťa nechala. Po rokoch spolu so svojím 32-ročným snúbencom Tomom zistila, že je opäť tehotná. Tentokrát si dieťa nechala a vlani v júni porodila cisárskym rezom zdravého chlapčeka. V súčasnosti je opäť tehotná.