Na prvý pohľad nevinné VIDEO blondínky z dovolenky sa stalo hitom: Všimnete si ten pikantný detail?

Carla Diazová

Zdroj: Instagram/carladiaz

GRANDE DO SUL - Influencerom by chcel byť v dnešnej dobe takmer každý druhý. V podstate na to stačí len kamera na mobile a môžete sa do toho pustiť. Treba však dávať veľký pozor na to, čo nakrúcate. Dôležité je niekedy aj to, čo sa nachádza v pozadí za vami.