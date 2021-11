Inzerát Bratislavčana baví internet: Ľudovít si počas lockdownu hľadá spoločníčku, toto je môj režim OTP!

BRATISLAVA - Po vyhlásení lockdownu zhruba mesiac pred Vianocami sa u viacerých Slovákov dostal do popredia skepticizmus a názory, že to aj tak nič nevyrieši, akurát budeme doma zavretí niekoľko týždňov.

Nie každý však myslí negatívne. Bratislavčan Ľudovít minulý týždeň zverejnil na Facebooku v skupine jednej z mestských častí zaujímavý inzerát. Keďže lockdown nás všetkých opäť zatvoril a on nechce trčať sám medzi štyrmi stenami, hľadá si ženskú spoločnosť. "Prajem príjemné logdamové ránko. Keďže to tu máme znova, hľadám si dievča do domáceho lockdownu, blackoutu, redlightroomu, CDromu. Samozrejme v rámci OTP," začína mladík.

Zdroj: Facebook/Dúbravka

Myslí pritom naozaj na všetko. Zaviedol si dokonca vlastné OTP opatrenia (opitý, triezvy a pozitívne naladený). Dáma, ktorá jeho ponuku prijme, sa ocitne v podstate v raji. Pán domu všetko zabezpečil. "Toaleťáku mám na tri roky, konzervy a zásoby jedla na štyri roky."

Ľudvo myslel aj na to, keby sa počas lockdownu niečo minulo. Žiadny strach, pretože má už dohodnutú dodávku pomocou dronu. Píše o sebe, že je vtipný, keď sa zadarí, a čas si so slečnou môžu vypĺňať aj pozeraním Netflixu. Slečny, táto ponuka je však limitovaná, treba totiž ovládať morseovku. A na žiadne žarty nie je priestor, Ľudovít totiž upozorňuje, aby písali len tie dámy, ktoré majú vážny záujem!