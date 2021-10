VIDEO Muž si šiel zaplávať do jazera, no netušil zásadnú vec: Horor za bieleho dňa! Kúsok od smrti

RIO DE JANEIRO - Muž, ktorý ignoroval varovania a vošiel do jazera Lago do Amor v Brazílii, prišiel takmer o život. Vo vode ho začal prenasledovať aligátor a je zázrak, že plavec útok predátora prežil a vyviazol iba s ľahkým zranením.

O zázraku môže hovoriť neznámy Brazílčan, ktorý si išiel napriek upozorneniam o zvýšenom výskyte aligátorov, zaplávať do jazera Lago do Amor. Desivý incident sa podľa portálu Daily Mail podarilo zachytiť Willyanovi Caetanovi 23. októbra približne o 16.40 h. „Muž bol zhruba 30 metrov od brehu a zrazu ho začal prenasledovať aligátor,“ uviedol autor videa. Plavec sa podľa jeho slov snažil rýchlo dostať na breh, ale zviera ho dobehlo a uhryzlo do ruky. „Muž bol veľmi vystrašený a povedal, že nevedel, že je to aligátor.“

Druhá svedkyňa Garapeira Marinalva da Silvaová, ktorá prevádzkuje neďaleký stánok s prírodnými šťavami povedala, že to bolo po prvý raz za posledných päť rokov, čo videla niekoho vstúpiť do vody. „Niekedy tam chodia deti, ale keď im povieme, že je tam aligátor, tak odídu,“ dodala. Podľa miestnych správ privolali na miesto incidentu aj záchrannú službu, ale okrem uhryznutia nemuseli plavcovi ošetrovať žiadne iné zranenia.