Veterinárke pri pohľade na to, čo vyvrátil pes, prišlo zle: VIDEO len pre silné povahy!

Anonymná užívateľka na stránke Reddit uviedla, že jej rotvajler sa už niekoľko dní cítil zle, tak vyhľadala odbornú pomoc. Video zachytáva psa, ako stojí uprostred ambulancie a napína ho. Nakoniec zo seba vyvráti kyselinu, no aj niečo, čo naozaj nikto nečakal - ružový vibrátor! Zo záberov je zrejmé, že prítomnej veterinárke pri pohľade na to, čo sa práve stalo, prišlo zle. Majiteľka ale, naopak, len skonštatovala "ááá, tu to máme!"

Video nie je vhodné pre osoby s citlivou povahou

Nezriedka sa stáva, že psy prehltnú niečo, čo ani zďaleka nie je ich bežnou potravou. Jeden užívateľ napísal, že tiež zažil niečo podobné. "V minulosti som tiež pracoval na veterine. Raz nám doviezli rotvajlera, ktorý vyvrátil častí ustríc a kondómy." Druhý sa zas "pochválil", že jeho pes počas venčenia prehltol použitý tampón. Potom ho doma vyvrátil a chcel ho opäť zožrať.