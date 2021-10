VIDEO Vedci ostali v úžase: Šimpanza prichytili v lese pri ojedinelom sexuálnom akte

Dospievajúceho samca šimpanza Araaliho nakrútili v lese pri tom, ako skúma starú plastovú fľašu od herbicídu, ktorú tam zrejme vyhodil miestny farmár. Po chvíli si ju nastokol na svoj penis a masturboval. K udalosti došlo ešte pred tromi rokmi, výskumníci o nej ale informovali až teraz. Matthew McLennan a Kim van Dijk zverejnili výsledky svojich pozorovaní na Twitteri s komentárom, že "toto je správa, o ktorej by sme si nikdy neboli pomysleli, že ju budeme niekedy písať".

So, here's a paper I never thought we'd write: "Use of a novel human object as a masturbatory tool by a wild male chimpanzee at Bulindi, Uganda"https://t.co/pWuxzpDE4i

With fab illustrations by coauthor @KimvanDijk04 pic.twitter.com/n8fRw5ywhm