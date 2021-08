Najnovšia správa WHO o KORONAVÍRUSE: Vedci varujú, okno sa zatvára!

"Okno o biologickej uskutočniteľnosti kritického spätného sledovania prenosu na ľudí a zvieratá v Číne aj mimo nej sa rýchlo zatvára," znie úryvok z úvodníka, ktorý bol minulú stredu publikovaný v časopise Nature tímom expertov. Deň predtým bola prezidentovi Joeovi Bidenovi doručená správa amerických spravodajských agentúr o pôvode pandémie. Neponúka však žiadne nové odpovede na to, či vírus vznikol v laboratóriu alebo v dôsledku prirodzeného prenosu zo zvierat na ľudí.

Medzinárodný tím expertov vyslaný v januári do čínskeho Wu-chanu v rámci spoločného vyšetrovania WHO a Číny čelil kritike za to, že v marci zverejnil správu, v ktorej sa uvádza, že únik koronavírusu z laboratória, aj keď je možný, bol "veľmi nepravdepodobný". Bezprostredne po vydaní správy šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus uviedol, že štúdia dostatočne neposúdila možnosť úniku z laboratória. Odborníci sa priklonili k teórii, že infikované zvieratá šíria vírus medzi ľudí, čiže ide o zoonotický prenos. V úvodníku v časopise Nature výskumníci zopakovali výzvy na testovanie krvi pracovníkov na farmách s voľne žijúcimi zvieratami, ktoré dodávali zvieratá na trhy vo Wu-chane. Chcú tak zistiť, či nesú protilátky naznačujúce prekonané koronavírusové infekcie. Tiež odporučili preveriť viac voľne žijúcich zvierat alebo hospodárskych zvierat, ktoré by mohli byť infikované.

Zdroj: Getty Images

Výkrik naliehavosti

Tím poukázal na nedávnu správu, podľa ktorej trhy vo Wu-chane počas dvoch rokov pred vypuknutím pandémie predávali živé zvieratá citlivé na vírus, vrátane cibetiek a medvedíkov čistotných a tvrdil, že závažnosť dôkazov o prirodzenosti vírusu bola väčšia než o úniku z laboratória. Marion Koopmansová, holandská virologička a spoluautorka úvodníka, to označila za "výkrik naliehavosti". "Trochu sme sa znepokojovali, že prakticky neexistuje diskusia o väčšine odporúčaní, ktoré nesúvisia s laboratórnou hypotézou, a samozrejme sa veľa diskutuje o laboratórnom príbehu, najmä v USA. Obávame sa, že kvôli tomuto dôrazu sa zvyšku nevenuje väčšia pozornosť," uviedla.

Zdroj: Getty Images

Na identifikáciu prvých prípadov nového koronavírusu vedci tiež potrebovali preskúmať krvné vzorky od konca roku 2019. Počas svojej návštevy Wu-chanu boli ubezpečení o tom, že krvné banky tam uchovajú vzorky aj po zvyčajnom dvojročnom období, ale doteraz k nim nemajú prístup. Čínska vláda prestala spolupracovať na vyšetrovaní s WHO, čo sťažuje posúdenie akýchkoľvek teórií o pôvode vírusu. Michael Ryan zo Svetovej zdravotníckej organizácie nedávno kritizoval Čínu za presadzovanie neoverených teórií naznačujúcich, že koronavírus unikol z amerického vojenského laboratória. WHO tento mesiac uviedla, že by vytvorila poradnú skupinu pre štúdium vzniku nových patogénov. Organizácia zároveň prezradila, že už pracuje na overení štúdií o najskorších známych prípadoch mimo Číny.