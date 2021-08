Muža bolel chrbát: V nemocnici si urobil vysmiate SELFIE s rodinou, potom prišiel ZVRAT!

Smrť Jagadeesha (Jag) Kovvala zanechala jeho rodinu a priateľov v šoku. Jeho manželka, syn vo veku 11 rokov a dve dcéry vo veku 7 a 17 rokov sa pokúšajú zmieriť s náhlou stratou manžela a otca. Jagovi podľa portálu mirror.co.uk lekári diagnostikovali zápal pľúc, ktorý sa rozšíril až do krku. To sa mu stalo osudným a v nemocnici umrel. Jagov najlepší priateľ, ktorý s ním pracoval v leicesterskej reštaurácii Shimla Pinks, Bobby Singh, povedal, že on a rodina sú v „úplnom šoku a neviere“.

V stredu okolo jednej hodiny ráno bol Jag prevezený do nemocnice po sťažnostiach na bolesti chrbta a svojmu priateľovi Bobbymu poslal usmiatu selfie z nemocničného lôžka. „Lekári po vykonaní testov povedali, že ide o infekciu pľúc, ktorá sa mu rozšírila do krku. Povedali mi, že začal vykašliavať krv a dostal zástavu srdca. O niekoľko hodín neskôr zomrel. Všetci máme zlomené srdcia,“ prezradil Bobby. Podľa jeho slov zatiaľ nie je potvrdené, či bola smrť spojená s Covid-19.

Zdroj: GoFundMe

„Jagadeesh bol úžasný priateľ, otec, manžel, brat, ktorý ovplyvnil životy ľudí okolo neho,“ dodal Bobby. Náhla smrť teraz ponechala jeho smútiacu rodinu vo finančnej tiesni, pretože Jag bol jediným živiteľom rodiny. Jeho manželka Thushara pochádza z Indie a nehovorí po anglicky, čo znamená, že je práceneschopná a stará sa o svoje tri deti. Po Jagovej smrti nemohla rodina zaplatiť účet za internet, a preto bolo pre nich ťažké skontaktovať sa so svojou rodinou v Indii a informovať ich o tragédii.

Bobby, ktorý teraz vlastní reštauráciu v Nottinghame, im v tom pomohol. „Cítim, že je mojou zodpovednosťou pomôcť im. Zaplatil som za ich internetový účet a priniesol som im jedlo, ale skutočne potrebujú väčšiu pomoc,“ povedal Bobby. Bobby preto zriadil zbierku na GoFundMe, aby pomohol získať peniaze pre smútiacu rodinu, ktorá sa pokúša postaviť na nohy po náhlom odchode milovanej osoby. „Po tejto tragédii musia byť schopní mať vlastný život. Som veľmi vďačný každému, kto doteraz prispel. Nemôžem vám dostatočne poďakovať. Dúfam, že každý, kto môže, pomôže,“ dodal Bobby.