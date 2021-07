VIDEO Do tínedžerky na horskej dráhe narazila čajka! Vedela som, že niet cesty späť...

V polovici júla oslávila trinásťročná Kiley Holmanová narodeniny svojej najlepšej kamarátky Georgie Reedovej v zábavnom parku Morey’s Piers & Beachfront v New Jersey. Keď bola na atrakcii zvanej SpringShot, zasiahla ju čajka priamo do tváre, a to v rýchlosti 120 kilometrov za hodinu. "Bol to okamih. Vedela som, že už niet cesty späť a že to do mňa narazí. Nevedela som, čo mám robiť. Iba som to dostala do tváre a rýchlo to zo seba odhodila," opísala Kiley incident.

Dievčine sa, našťastie, nič nestalo. Ako to ale dopadlo s čajkou, nie je známe. Prakticky okamžite po tom, ako narazila do Kiley, odletela preč, ale vraj bolo vidieť, ako z nej niečo padalo. "Videla som, ako padajú nejaké krídla z atrakcie, ale najskôr som si myslela, že sú to lístky. Možno to však boli pozostatky vtáka," doplnila mama školáčky Arena Reedová s tým, že jej dcéra sa po zosadnutí z atrakcie nedokázala prestať smiať.