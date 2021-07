VIDEO Muž tvrdí, že sa na takmer polhodinu ocitol v pekle: Brutálny opis miesta večného zatratenia

NEW YORK - Muž, ktorý tvrdí, že zomrel na vyše dvadsať minút, prezradil, že "jeho mäso si démoni roztrhali v pekelnom ohnisku so špinavým zápachom". Tiež vraj počul v pekle kričať milióny ľudí. O svojej hrôzostrašnej skúsenosti dokonca napísal knihu.

Zanietený kresťan Bill Wiese ohromil pred pätnástimi rokmi svet, keď vyhlásil, že navštívil peklo. Vo svojej knihe "23 Minutes in Hell tvrdí, že zažil mimotelové zážitky, keď sa zobudil uprostred noci a vstal, aby sa napil. Niečo ho ale vraj doslova vyrvalo z jeho vlastného tela a dlhým tunelom putoval až do pekla. "Začalo sa otepľovať a ja som pristál na kamennej podlahe vo väzenskej cele v pekle. Boli tam kamenné steny, mreže, bolo to skôr ako žalár. Špinavá, páchnuca, dymom naplnená kobka," opísal nevysvetliteľné chvíle.

Zdroj: Getty Images

Bill podľa svojich slov v cele stretol príšery a démonov. "Teplo bolo neznesiteľné, zaujímalo ma, ako môžem byť nažive. Prečo som tu, ako som sa sem dostal? A potom nasmerovali túto nenávisť, ktorú mali voči Bohu, ku mne. Jeden démon ma vzal a hodil ma do steny. Mal som pocit, akoby sa mi zlomili kosti. Teraz viem, že duch nemá kosti, ale cítil som to tak," pokračuje. Wiese si ďalej spomína, že jeho väzenská cela bola rozsvietená a naplnená Božou prítomnosťou. Neskôr sa opäť ponorila do tmy. Následne ho z nej vyniesli a položili vedľa nejakej ohnivej jamy, v ktorej horeli a kričali tisíce ľudí. Všade sa šíril pekelný a absolútne neznesiteľný zápach.

Zdroj: pixabay.com

Bill sa nakoniec bezpečne prebudil a o svojej skutočne hrôzostrašnej ceste napísal spomínanú knihu, ktorá sa po svojom vydaní v roku 2006 stala bestsellerom. Niektorí recenzenti a aj čitatelia sú však skeptickí, pokiaľ ide o dôveryhodnosť jeho príbehu.