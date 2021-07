VIDEO Záhadná smrť známej pornoherečky (†29): Kristina zomrela po páde z 22. poschodia!

PETROHRAD - Ruské médiá minulý týždeň informovali o smrti 29-ročnej Kristiny Lisinovej, ktorá bola známa vo svete pornopriemyslu ako Kris the Foxx. Hviezda stránok Pornhub a OnlyFans mala spáchať samovraždu pádom z 22. poschodia budovy v Petrohrade.

K tragédii malo prísť 29. júna. Posledné zábery zachytávajú ženu ako istý čas postáva pred budovou, potom vojde do výťahu s otvoreným vrecúškom chipsov v ruke, fľaškou vody a mieri do bytu. Po istom čase kamery zachytili jej bezvládne telo ležiace na zemi v obytnej štvrti v centre Petrohradu.

Vyšetrovatelia zatiaľ neposkytli žiadne oficiálne oznámenie. Server East2West uviedol, že polícia musela najprv telo identifikovať, pretože žena nemala pri sebe žiadne doklady, ale údajne v dlani zvierala mincu s nápisom: "Navždy si v mojom srdci."

Zdroj: YouTube/Eva Elfie

Jej priateľ Rustam M. podľa denníka The Sun zverejnil na ruských sociálnych sieťach oznámenie o jej úmrtí: "Pozdravujem všetkých! 29. 06. 2021 zomrela moja priateľka Kristina Lisinová, známa tiež ako Kris the Foxx. Na pohreb je potrebných 70-80 tisíc rubľov. Prosíme všetkých, ktorým to nie je ľahostajné, aby finančne pomohli."

Aký bol motív?

Ruské médiá predpokladajú, že žena spáchala samovraždu, pretože si chcela založiť rodinu, ale jej práca jej v tom bola prekážkou. Rodáčka z Krasnojarskej oblasti si mala nedávno kúpiť byt v Petrohrade a priateľom sa údajne sťažovala na pocit osamelosti.

Lisinová raz v rozhovore povedala, že ako pornoherečka skončila po tom, čo ju nebavila práca v banke. „Presťahovala som sa do Petrohradu z Krasnojarsku, pracovala som presne päť dní v banke a uvedomila som si, že ma to nezaujíma. Nechápala som, o čom sa mám s tými ľuďmi baviť," vysvetlila.

Zdroj: YouTube/Eva Elfie

Kristina mala pohnuté detstvo, keď ju ako ročnú spolu so sestrou odobrali rodičom a do 18 rokov ju vychovávali pestúni. Rustam uviedol, že ťažké detstvo ovplyvnilo Kristininu psychiku, ale pomoc psychológa odmietala.