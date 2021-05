Jedno z detí na FOTO vyrástlo a stalo sa miliardárom: Uhádnete ktoré?

Jeff Bezos (57) v Deň matiek nezabudol na tú svoju. Na svojom instagramovom účte zverejnil fotografiu, na ktorej je zachytený spolu s mladšou sestrou Christinou a bratom Markom. Spoločne sa tešia maminmu objatiu. "Mame, ktorá mala vždy plné ruky práce. Ďakujem ti úplne za všetko. Ľúbime ťa, mami!" napísal šéf Amazonu. Do svojho príspevku zakomponoval aj fotku novšieho dátumu, na ktorej je celá Bezosova rodina.

Nie je to prvýkrát, čo sa miliardár na sociálnych sieťach podelil s fotografiou z detstva. V roku 2017 publikoval starý záber, na ktorom je jeho mama. "Vyhral som s mamou v lotérii. Vďaka doslova za všetko, mami," napísal vtedy. Podľa Bloomberg Billionaires Index je Bezos v súčasnosti najbohatším mužom na svete s odhadovaným čistým imaním vo výške 192 miliárd dolárov.

I won the lottery with my mom. Thanks for literally everything, Mom. pic.twitter.com/gEuVgxotdw