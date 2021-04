Pozoruhodné VIDEO: Domová kamera zachytila záhadný úkaz, ľudia sú z neho úplne mimo

Duchovia alebo nejaká paranormálna sila sú najčastejšie pripisované javu, ktorý zachytila kamera umiestnená nad vchodom rodinného domu. Pozoruhodné video zverejnil na Reddite užívateľ SwingsetSuperman. Zachytáva vznášajúce sa dve skupiny drobných svetielok, ktorých pôvod sa teraz snaží odhaliť. Pýta sa, či môže ísť o ploštice, pavúkov alebo duchov.

"Človeče, som z toho mimo. Pohyby sú také zvláštne a ich trasa je mimoriadne zaujímavá. Vyzerá to skoro ako malá flotila UFO. Kto povedal, že mimozemšťania musia byť veľkí? Môžu byť maličkí," uviedol jeden z užívateľov. "Zdá, že druhá skupina naháňa tú prvú. A potom sa k nim pripojí a otočí sa späť?" pýta sa zmätene ďalší.

Jedna osoba podotkla, že sa svetielka pohybujú akoby v tandeme a koordinovane, čo by ploštice nedokázali. Iný užívateľ si je zas istý, že ide o pavučiny. "Mám nočnú kameru, ktorá sníma môj dvor, vidím to vždy. Sú to len pavučiny, ktoré sa pohybujú vo vetre. Svetlé škvrny sú drobné smietky uviaznuté v sieti. Viem, že niektorí tomu nebudú chcieť uveriť, ale takáto je pravda a som si tým stopercentne istý."