Domová kamera počas Halloweenu zachytila strašidelného hosťa: Mať ho predo dvermi by nechcel nikto!

Počas Halloweenu sa najmä v západných krajinách zvykne dodržiavať zvyk, kedy deti chodia od dverí k dverám a pýtajú od ich obyvateľov sladkosti. Niečo podobné sa udialo aj pred domom jednej rodiny z kalifornského mesta Monrovia. Pochúťku však od nich nepýtali len deti, ale veľký medveď. Niekoľko hodín po tom, ako odišli poslední malí návštevníci, sa totiž pred dverami objavila práve táto šelma. Zachytila to bezpečnostná kamera.

Costumes this year are too good!!@ABC7 pic.twitter.com/bMu50tJFyB