VIDEO Mladík si bol zaplávať v mori: Nečakaná rana, zaútočila na neho chobotnica!

Pobrežie Západnej Austrálie je známe útokmi žralokov, ale na verejnosť až doteraz neprenikli žiadne informácie o tom, že by na človeka zaútočila chobotnica. Všetko však zmenila nedávna skúsenosť Lanceho Karlsona, ktorú zdokumentoval na Instagrame. 18. marca popoludní sa prechádzal po pláži v zálive Geographe Bay so svojou dcérkou, keď si všimol, že k brehu pláva chobotnica. Priblížila sa až k nim a on si ju odfotografoval. Asi o dvadsať minút neskôr sa rozhodol ísť si zaplávať. "Bol som tam iba pár sekúnd a díval som sa na mušle, keď som zrazu zacítil náraz do ruky. Okuliare sa mi zahmlili a potom prišiel úder do krku. Bola to chobotnica," spomína si mladík.

Na krku sa mu takmer okamžite spravili červené rany, no samotný útok nebol veľmi bolestivý. Horší bol vraj moment prekvapenia a strach, pretože Lance dobre nevidel. "Už po minúte sa mi dolu na krku a v hornej časti chrbta vytvorili odtlačky po uhryznutí. Rýchlo sme zbalili náš plážový stan a šli späť do hotela. Nemali sme ocot, tak som požiadal manželku, aby mi na to naliala kolu. Začervenanie krátko nato zmizlo," pokračuje.

Karlson je bývalý plavčík, a tak presne vedel, že čokoľvek kyslé môže zmierniť následky uštipnutia. V skutočnosti si nebol istý, ako bude na zranenie pôsobiť kola, ale vzhľadom na to, že je kyslá, rozhodol sa ju použiť. Ukázalo sa, že to funguje. K lekárovi Lance po krátkom zvažovaní nešiel. "Nezdalo sa mi dôležité ísť k lekárovi alebo to hlásiť úradom. Myslím, že všetko spôsobila agresívna čajka, ktorá chobotnicu vystresovala a tá potom zaútočila na mňa," dodal Austrálčan.