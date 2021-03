Po prekonaní COVID-19 sa objavuje tento nepríjemný príznak: Negatívny vplyv na intímny život

NEW YORK - Jedným z príznakov, ktorý sa u mnohých ľudí objavuje ešte dlhé mesiace po prekonaní covidu-19, je strata čuchu, či naopak to, že im všetko zapácha. V tejto súvislosti prehovorili viaceré ženy o tom, ako tento negatívny fenomén ovplyvňuje ich život.

Samantha LaLiberteová, sociálna pracovníčka z amerického Nashvillu, si myslela, že sa už úplne zotavila z covidu-19. Ale vlani v polovici novembra, sedem mesiacov po tom, ako ochorela, jej jedlo z donášky smrdelo tak odporne, že ho musela vyhodiť. Keď sa zastavila u kamarátky, ktorá práve varila, vybehla von a pozvracala trávnik, napísal spravodajský server The New York Times. "Prestala som kamkoľvek chodiť, dokonca i do maminho domu či na večeru s priateľmi, pretože všetko od jedla až po sviečky mi príšerne smrdia. Poškodzuje to všetky moje vzťahy," prehovorila nešťastná 35-ročná Američanka. To, čím trpí, sa odborne nazýva parosmia. Vône, ktoré boli doteraz príjemné, ako napríklad čerstvá káva alebo milovaná osoba, zrazu začnú byť nepríjemné až neznesiteľné. Spoločne s anosmiou, teda stratou čuchu, ide o symptóm, ktorý trápi časť ľudí po prekonanom covide-19.

Zdroj: Getty Images

Presný počet ľudí trpiacich parosmiou nie je známy. Podľa nedávnej štúdie zažilo asi 47 percent osôb infikovaných koronavírusom zmeny čuchu a chuti, pričom zhruba u polovice z nich išlo o parosmiu. "To znamená, že ruže môžu páchnuť ako výkaly," povedal lekár Richard Doty, riaditeľ Čuchového a chuťového strediska pri Pensylvánskej univerzite. Ľuďom sa podľa neho čuch zvyčajne vráti počas niekoľkých mesiacov. Samantha ale momentálne nedokáže vystáť ani pach vlastného tela. Sprchovanie nepomáha; z vône sprchového gélu, šampónu či kondicionéru sa jej dvíha žalúdok. A čo je horšie, rovnako nepríjemne jej začal smrdieť aj manžel, s ktorým žije osem rokov. Má to, pochopiteľne, negatívny vplyv na ich intímny život.

Zdroj: Getty Images

Podľa doktorky Duiky Burgesovej Watsonovej, ktorá sa tejto otázke venuje na Univerzite v Newcastli, je to oveľa väčší problém, než si ľudia myslia. Je to niečo, čo ovplyvňuje náš vzťah so sebou samým, s ostatnými, náš spoločenský život a intímne vzťahy. Tridsaťšesťročná Jessica Emmettová, ktorá pracuje pre poisťovňu v americkom meste Spokane, sa nakazila covidom dvakrát - vlani v júli a potom v októbri. A parosmia ju doteraz neopustila. Kvôli nej má pocit, že jej neustále páchne z úst. Než sa dotkne svojho manžela, použije ústnu vodu a zubnú pastu, ale i tak sa nemôže zbaviť pocitu, že smrdí. Trpí tým ich vzájomná intimita. "Nemôžem ho začať len tak spontánne bozkávať," hovorí Jessica.

Mnoho ľudí s parosmiou sa cíti izolovaných, pretože ich okolie nechápe, čím si prechádzajú. Vyhľadávajú preto skupiny rovnako trpiacich na Facebooku, s ktorými môžu zdieľať svoje príbehy a vymieňať si rady. Jednou z nich je napríklad Covid Anosmia/Parosmia, ktorá má 16 000 členov či skupina AbScent, ktorá už síce existovala pred pandémiou, ale až po jej vypuknutí zaznamenala zvýšený záujem.