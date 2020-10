Otestujte sa! Ak necítite tieto chute a vône, možno máte podľa vedcov COVID-19

Strata čuchu a chuti patrí k najčastejšie uvádzaným symptómom ochorenia COVID-19, nie u všetkých pacientoch sa však objavia súčasne a mnohí trpia iba jedným z nich. Výsledky najnovšej štúdie Európskej skupiny porúch čuchu (anosmie) naznačujú, že kým obyčajná nádcha alebo chrípka dokážu otupiť čuch, pri nákaze novým koronavírusom pacienti špecificky reagujú najmä na horké a sladké chute a majú problém rozpoznať ich. Tím Carla Philpotta z University of East Anglia realizoval svoje pozorovanie na desiatich pacientoch s koronavírusom a porovnávali ich s výsledkami pozorovania desiatich pacientov so silnou nádchou s desiatimi zdravými osobami. Z výskumu, ktorý bol zverejnený v časopise Rhinology, vyplynulo, že výraznejšiu stratou čuchu trpeli najmä COVID pacienti, ktorí neboli schopní rozlíšiť sladké a horké chute.

Zdroj: Getty Images

Autori štúdie uvádzajú, že ich zistenia sú dôležité najmä preto, lebo práve čuchové alebo chuťové testovanie by mohlo byť používané ako istá forma rýchlotestu koronavírusovej nákazy. Neboli by síce také presné ako testovanie výterov, ale v prípade ich nedostupnosti môžu poslúžiť ako alternatíva a svoje využitie by mohli nájsť aj pri testovaní detí na pohotovostných oddeleniach či letiskách. Výskum rovnako poukazuje na to, že COVID-19 nezasahuje iba respiračný, ale aj nervový systém.

A ktorými vôňami si môžete otestovať váš čuch?

Mäta

Vedci v Indii chceli poukázať na vône, ktoré sú schopné signalizovať prítomnosť ochorenia COVID-19. Vybrali peppermint, kokosový olej, kardanom, fenikel a cesnak. Vôňu mäty chybne identifikovalo 36,7 percenta pacientov a 24,5 percenta ju necítilo vôbec.

Zdroj: Getty Images

Kokosový olej

Podľa výsledkov výskumu nerozlíšilo vôňu tohto silno aromatického oleja 22,4 percenta respondentov a 20,4 percenta ho necítilo vôbec.

Káva

Keď necítite svoju rannú kávu, môže to signalizovať, že ste sa infikovali koronavírusom. Proteus Duxbury, ktorý bojoval s nákazou v marci, uvádza, že práve podľa tohto symptómu zistil, že má COVID-19. Nemal pritom ani kašeľ, bolesti hlavy ani horúčku. "Všetko mi chutilo ako kartón a vôbec som nerozlíšil vôňu kávy," povedal.

Zdroj: thinkstock.com

Cesnak

Pri testovaní citlivosti čuchu cesnakom je potrebné ho držať dostatočne blízko nosa v miestnosti, kde nie sú žiadne iné pachy, najmä z osviežovačov vzduchu alebo čistiacich prostriedkov

Šampón

Dobrým testerom je aj šampón, a to najmä s kokosovou arómou. Iba si ho priložte k nosu a dajte si pozor, aby ste ho nevdýchli.

Zdroj: Getty Images

Citrusy

Čuch si otestujete pokrájanou kôrou z citróna, pomaranča alebo limetky.

Vonné olejčeky

Vhodné v tomto smere sú aj vonné olejčeky. Postačí vám zopár kvapiek na servítke, ktoré opatrne ovoniate.