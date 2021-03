Sexuálny prieskum: Mladík mal ohodnotiť dievčinu, aká bola v posteli, výsledky ju nepotešia

Na začiatku každého vzťahu dochádza k mnohým úsmevným momentom, obzvlášť v čase, keď sa dvaja neznámi ľudia postupne začínajú spoznávať. Nemenovaná žena tento proces skrátila po tom, čo sa vyspala s mladíkom menom Dom Hatton-Woods. Poslala mu dotazník, aby zistila, ako obstála v posteli. Dom jeho vypĺňanie nahral na video, ktoré publikoval na svojom TikTok účte. "Dievča mi poslalo formulár v Google dokumentoch a chce spätnú väzbu na jej výkon. Bolo by neslušné nevyplniť ho, však?" začína.

Najskôr dievčina Woodsa požiadala, aby na stupnici ohodnotil, ako dobre jej to išlo v posteli, pričom jednotka znamenala "trápna" a päťka "pornohviezda". TikToker vybral zlatú strednú cestu a udelil jej trojku, rovnako ako pri otázke týkajúcej sa orálneho sexu. V tretej otázke sa žena pýtala, kto z nich pri sexe odviedol väčší kus práce. "Budem úprimný, bola to ona. Bol som trochu lenivý. To jej dám," vyhlásil Dom.

Anonymná žena požiadala všetkých svojich milencov, aby odpovedali čestne, a napokon sa ich spýtala, či dosiahli orgazmus. Woods na to zareagoval s vtipom, keď priznal, že to nedokázal, pretože mu "došiel benzín po tom, čo si v ten deň päťkrát doprial trochu sebalásky". Video sa stalo populárnym napriek svojmu zarážajúcemu obsahu. Mladík nakoniec skonštatoval, že na dievčati boli najkrajšie jeho oči. Na otázku, či by si spoločnú noc zopakoval, odvetil, že by to urobil znova.