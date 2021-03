Rybára v roku 1954 zasiahol jadrový spad: Odvtedy prežíval hotové peklo

Matašiči Oiši začal na lodi prezývanej Lucky Dragon No. 5 (Šťastný drak číslo päť) loviť tuniaky v roku 1953. Po zásahu spadom trpel rakovinou a mnohými ďalšími chorobami, napriek tomu celý život rozprával poslucháčom svoj zážitok a varoval pred nebezpečenstvom jadrových zbraní. Po výbuchu elektrárne vo Fukušime v roku 2011 patril k najhlasnejším zástancom zákazu jadrovej energie v Japonsku. Pôsobil tiež ako správca nadácie prevádzkujúcej výstavnú sieň v Tokiu, kde je loď, na ktorej sa kedysi plavil, zakonzervovaná a vystavená.

Matashichi Oishi was crew on Japanese fishing boat Lucky Dragon No5, irradiated by the 1954 US Bravo nuclear test on Bikini Atoll. Fascinating new book by Keisuke Okamura interviews crew from 992 (!) affected boats, many with health concerns. #nuclearbanhttps://t.co/SI40c7D8vO pic.twitter.com/XcjGoMqbBk