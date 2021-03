Dievčina (20) otehotnela, aj keď bola ešte stále panna! Vysvetlila, ako presne sa to stalo

Nicole bola absolútne šokovaná, keď pred časom zistila, že je tehotná. Bola totiž panna a nikdy nemala sex, počas ktorého by došlo k penetrácii, píše Daily Mail. Vtedy ale ešte nevedela, že trpí vaginizmom, stavom, kedy dochádza k extrémnemu sťahovaniu pošvových stien. Keď začala chodiť so svojím vtedajším priateľom, nemohli mať spolu sex, pretože to bolo pre ňu jednoducho príliš bolestivé. Nechápala, kde je problém a bola z toho frustrovaná. S priateľom ale našli iné spôsoby, ako sa vzájomne dá intímne uspokojiť.

Jeden deň, keď bola dvadsaťročná dievčina v práci, začala cítiť silné pálenie záhy a boleli ju prsia. Šéfka sa jej spýtala, či nie je náhodou tehotná. "Povedala som, že to nie je možné, pretože som ešte panna a nikdy som nemala pohlavný styk. Ona na to, že pokiaľ sa vyskytli telesné tekutiny partnera v blízkosti mojej vagíny, tak sa mohli dostať dovnútra a takto som mohla počať," spomína Mooreová, ktorá si krátko nato bežala do lekárne kúpiť tehotenský test. Bol pozitívny.

Britka priznáva, že to bol pre ňu šok, a nie príjemný. Nevedela si totiž predstaviť, ako porodí v súvislosti so svojimi zdravotnými ťažkosťami. Takisto sa bála, že si jej priateľ bude myslieť, že ho podviedla. To sa však, našťastie, nestalo. Nicole priznáva, že celú situáciu bolo ťažké vysvetliť gynekologičke, ktorá vraj nechápala, že dokázala otehotnieť bez intímneho styku. Následné vyšetrenia ale konečne odhalili skutočnú príčinu jej problémov a lekárka všetko pochopila. Nicole začala chodiť na terapiu, ktorá jej pomohla k tomu, že už o mesiac neskôr prišla o panenstvo a potom aj porodila svoju dcéru Tily prirodzenou cestou.

Hoci dvojica sa krátko nato rozišla, mladík je svojej priateľke aj naďalej veľkou oporou. "Stále trpím vaginizmom, ale teraz už aspoň viem, ako s tým môžem bojovať. Ešte stále si kvôli tomu nedokážem zaviesť tampón, ale som rada, že už konečne môžem mať normálny intímny život. Tily je to najlepšie, čo sa mi mohlo stať," dodala Mooreová.