VIDEO Mama kontrolovala synčeka, ako spí: Keď si ale pozrela záznam z detského monitora, šla do kolien

Mnohé dnešné malé deti si oveľa viac rozumejú s modernými technológiami než ich rodičia, pretože s nimi vyrastajú prakticky od narodenia. Svedčí o tom aj nasledujúce video, ktoré zožalo na internete veľký úspech. Zachytáva chlapčeka, ako sa zobudí uprostred noci a začne sa rozprávať s virtuálnym smart asistentom známym ako Alexa. "Alexa, potrebujem svojho otecka," hovorí, na čo mu asistent odpovie, že "pridal otecka do nákupného košíka".

Mama Aly vysvetľuje, že Alexu umiestnila do synovej izby preto, aby mu hrala uspávanky. No zjavne chlapčekovi slúži aj na to, aby mu zaobstarala ocka. Keď si Aly vypočula túto konverzáciu, musela sa smiať. A podobne to vidia aj užívatelia. "Dúfam, že otecko bol okamžite doručený!" napísal jeden zo žartu. Druhý podotkol, že by rád videl, čo vlastne pridala Alexa do nákupného zoznamu.