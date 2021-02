BRATISLAVA - So zemiakmi sa dá v kuchyni doslova čarovať. Bez veľkej námahy z nich urobíte hostinu pre celú rodinu. Receptov na plnené zemiaky je neúrekom. My vám ponúkneme jeden obyčajný, no tak dobrý, že si ho hneď zapíšete do kuchárskej knihy.