Pikantné PRIZNANIE z dovolenky: Manželku mi zviedla masérka, mali spolu sex!

TURKS AND CAICOS - Na stránke TripAdvisor sa objavila recenzia muža, v ktorej zdieľa svoju skúsenosť z rekreačného zariadenia The Palms Resort on the turks. Dovolenka na nádherných Bahamách mu totiž rozvrátila manželstvo, konkrétne za to podľa jeho slov môže hotelový masér. Brit týmto spôsobom poukazuje na možné nástrahy.

Ostrovy Turks a Caicos patria so svojím tyrkysovým morom k najkrajším miestam našej planéty. Práve túto lokalitu bude ale zrejme doživotne preklínať istý Michael, ktorý zverejnil na TripAdvisore trpkú skúsenosť s miestnym päťhviezdičkovým hotelom The Palms resort. Mnohí toto zariadenie prirovnávajú k dovolenkovému raju, no on na neho pekné spomienky rozhodne mať nebude.

Zdroj: Getty Images

Vo svojej recenzii píše, ako mu bolo spolu s manželkou v decembri v tomto prekrásnom letovisku úžasne, a preto sa rozhodli predĺžiť si pobyt a priniesť tam aj svojho syna. "Nádherné letovisko. Voda, bazén a úžasné služby. Mali sme sa tak dobre, že som sa rozhodol odletieť domov pre Toma, aby si to užil aj on."

Zdroj: Tripadvisor

Veci sa po návrate z Veľkej Británie ale začali uberať celkom iným smerom. "Keď som sa vrátil na ostrov, manželka mi povedala, že z dlhej chvíle zašla na masáž, kde ju zviedla masérka a strávila s ňou noc. Neobviňujem z toho letovisko, je to chyba mojej ženy. Ale mali by ste vedieť, že aj toto je vec, ktorá sa v tomto letovisku môže stať," podelil sa Michael o svoju nepríjemné skúsenosť. Nie je známe, ako to dopadlo s jeho manželstvom.