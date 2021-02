Máte počas videohovoru zapnutú kameru? Ak áno, mali by ste ju vypnúť, ale nie preto, prečo si myslíte!

NEW HAVEN - Poznajú to všetci študenti a ľudia pracujúci z domu. Zoom a podobné aplikácie sa stali bežnou súčasťou ich života. Je počas toho možné si zapnúť kameru. Najnovšie ale vedci odporúčajú, aby ste to, ak to nie je nevyhnutné, nerobili. Domnievajú sa totiž, že týmto drobným gestom ochránite životné prostredie.

Nová štúdia publikovaná v časopise Resources, Conservation & Recycling tvrdí, že by ste si nemali zapínať kamery počas videohovorov. Nie však kvôli tomu, aby ste sa vyhli prípadnému trapasu. Práve vďaka nepoužívaniu kamery totiž môžete znížiť svoju uhlíkovú stopu až o 96 percent. Podobne znižovať ju môžete aj počas sledovania filmov či seriálov, kedy si obsah nezobrazíte v HD, ale v štandardnom rozlíšení (SD). Výskum vedcov z Yalovej univerzity, Purdueovej univerzity a Massachusettského technologického inštitútu sa zameral na vplyv používania internetu na životné prostredie. "Novovyvinutý digitálny životný štýl má hlavné environmentálne výhody vrátane zníženia emisií oxidu uhličitého súvisiaceho s cestovaním. Zvýšené používanie internetu má však aj určité skryté environmentálne vplyvy, ktoré je potrebné odhaliť, aby bol prechod na nízkouhlíkové a zelené hospodárstvo úspešný," informujú vedci v článku.

Zdroj: Getty Images

Uhlíková stopa sa v dôsledku používania internetu zvyšovala ešte pred zavedením lockdownu. Predstavuje 3,7 percenta emisií skleníkových plynov. Spotreba elektriny v dátových centrách predstavuje jedno percento globálneho energetického dopytu, čo je viac ako spotreba domácností v niektorých krajinách. Od marca minulého roka však väčšina z nich eviduje nárast používania internetu o 20 percent. Výskumníci analyzovali stopy vody, pôdy a uhlíka pre každý gigabajt údajov použitých na mnohých rôznych online platformách z rôznych štátov. Zistili, že platformy s vyššou koncentráciou videového obsahu mali vyššiu stopu. Okrem toho odhalili, že voda, pôda a uhlíková stopa sa medzi krajinami, ktoré študovali, veľmi líšili. Pôdna stopa Veľkej Británie bola až o 281 percent vyššia ako globálny medián, vodná stopa Brazílie bola o 218 percent vyššia než stredná hodnota a uhlíková stopa Južnej Afriky bola o 59 percent vyššia než stredná hodnota.

Zdroj: Getty Images

Vedci predpokladajú, že by to mohlo byť spôsobené rôznymi formami výroby energie. Štúdia naznačuje, že ak jeden milión používateľov videokonferencie vypne svoje videokamery, mesačné emisie oxidu uhličitého by sa znížili o 9 023 ton. Ak by 70 miliónov ľudí streamujúcich video znížilo kvalitu z HD na SD, došlo by k mesačnému zníženiu o 2,5 milióna ton. "Drobné činy, ako napríklad vypnutie kamery počas virtuálneho stretnutia, zníženie kvality streamovacích služieb, skrátenie času pri hraní, obmedzenie času na sociálnych sieťach, mazanie e-mailov a zbytočného obsahu v cloudových úložiskách alebo odhlásenie sa z e-mailových odberov môžu významne znížiť environmentálne stopy používania internetu," dodali autori.