VIDEO Dievčina si z e-shopu objednala drahé šaty: Keď jej ich doručili, plakala od smiechu

NEW YORK - Súčasná situácia nás núti spoliehať sa najmä na e-shopy. Nákup oblečenia sa však môže skončiť veľkým sklamaním. Dôkazom je TikTok video Anny Dinhovej. Šaty objednané v internetovom obchode mali byť ozdobou jej šatníka, ale po ich doručení zistila, že sú vhodné akurát tak na strašenie a zábavu užívateľov sociálnej siete.

Anna si cez internet objednala krásne bledomodré šaty za v prepočte 167 eur, ale keď jej ich doručili, takmer pukla od smiechu. Róba mala totiž len veľmi málo spoločné s modelom na fotke, na základe ktorej si ju objednala. Nemilo prekvapená mladá žena ani na chvíľu neváhala a nakrútila video, ktorým varuje ostatných, aby boli pozornejší a dobre zvážili nákup oblečenia cez internet.

Podľa reakcií užívateľov je jasné, že Dinhová nie je zďaleka jediná, ktorá obdržala tovar nezodpovedajúci inzerátu. Ľudia sa jej pýtali aj na to, odkiaľ si šaty objednala, aby neurobili tú istú chybu. Viacerí sa tiež podelili o podobné skúsenosti. "Pracujem v obchode a zákazníkom hovoríme, že by si nemali objednávať oblečenie na internete, ale neveria nám," uvádza sa v jednom z mnohých komentárov. "Ako majiteľka svadobného butiku ďakujem, že ste to zdieľali, pretože musím ľudom neustále vysvetľovať, aby nedôverovali fotografiám na e-shopoch," napísala ďalšia užívateľka.