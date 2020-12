VIDEO Po príchode do stanice zažila rušňovodička šok: Vystúpila z vlaku a nechcela tomu veriť

Video mladíka, ktorý čakal na svoju priateľku Paulu na dublinskej stanici, aby ju požiadal o ruku, koluje na sociálnych sieťach. Záznam zachytáva vlak prichádzajúci do stanice, z ktorého vystúpi rušňovodička a kráča ku svojmu priateľovi. Ten stojí na peróne s obrovskou kyticou vedľa baneru s nápisom "marry me" (vezmi si ma). Z reproduktorov sa šíri romantická melódia a prekvapení okoloidúci z diaľky sledujú dvoch zaľúbencov vychutnávajúcich si jedinečný okamih.

Didn’t think anything could perk me up after a busy 13hr shift, and some Gent goes and PROPOSES to his GF driving the incoming train at pearse station. @IrishRail #PearseProposal 1/2 pic.twitter.com/wIN0JHPvzV