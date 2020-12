FOTO Vodič dostal počas hustého sneženia šmyk: Cestári ho pochovali v aute, keď odhŕňali sneh!

Päťdesiatosemročný Kevin Kresen prechádzal pred pár dňami mestečkom Owego v štáte New York, ktorým sa práve v tom čase prehnala snehová búrka. Krátko pred polnocou dostal šmyk a skončil mimo vozovky. Práve v tej chvíli prešli okolo neho cestári na pluhu odhŕňajúcom sneh, ktorý tak skončil na aute. Kresenovi tým pádom zablokovali dvere na aute, z ktorého sa tak nemohol dostať von. Snažil sa dovolať záchranárom, no mal slabý signál, takže nedokázali presne lokalizovať. Navyše si vo svojom Ford Fusione kvôli poruche nemohol ani zakúriť.

Zdroj: Facebook/New York State Police

Policajti síce zachytili Kevinovo volanie o pomoc, no keďže nepoznali jeho presnú polohu, mohli sa len domnievať, zhruba kde sa nachádza. Pátrali v niekoľkokilometrovom úseku a dúfali, že auto nakoniec nájdu. Seržant Jason Cawley v jednom momente vyliezol na okraj cesty plný snehu, aby mal lepší výhľad. Zahliadol úsek, ktorý vyzeral trochu inak ako ostatné. Najprv si myslel, že sú to zasypané poštové schránky, tak sa snažil ich trochu očistiť od snehu, aby zistil presnú adresu. Vtom ale narazil na bočné okno auta. Ako následne zistil, stál prakticky na vozidle, po ktorom pátral.

Zdroj: Facebook/New York State Police

Cawley okamžite pomohol Kresenovi von. Ten nedobrovoľne strávil vo svojom aute desať hodín. Podľa všetkého nechýbalo veľa a zamrzol by v ňom. "Keby tam ostal ešte hodinu, jeho telesná teplota by klesla príliš nízko a on by to neprežil," uviedol Jason, ktorý je členom miestneho policajného zboru už 22 rokov. Kevina hneď previezol do najbližšje nemocnice. Následné vyšetrenie odhalilo, že utrpel hypotermiu a omrzliny. Inak je ale v poriadku. "Bol veľmi vďačný, že som ho našiel a vytiahol von," dodal Cawley, ktorý tento incident nazval svojou "prvou arktickou záchranou".