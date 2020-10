Ženu 12 rokov trápili neskutočné bolesti: Pri sexe náhodou objavila liek... orgazmus!

BIRMINGHAN - Mladá Britka je odkázaná na každodenný orgazmus, ktorý tlmí jej silné chronické bolesti. Trpí nimi už dvanásť rokov. Na nevšedný liek prišla počas sexu so svojím dnes už bývalým priateľom, po ktorom sa jej akoby zázrakom uľavilo.

Hannah Shewan Stevansová vyskúšala všetko od liekov až po jogu, aby utlmila silné bolesti, ktoré ju trápili od jej štrnástich rokov. Liek našla celkom náhodne, keď sexovala so svojím vtedajším priateľom. Zistila, že na bolesť jej pomáha orgazmus. Netradičnú metódu liečby sama nazýva "revolučnou". Mladá žena priznala, že život s chronickými bolesťami nie je vôbec jednoduchý. Chrbticu jej pravidelne ochromovala silná, tupá bolesť, ktorá sa stupňovala. Obzvlášť zlé to bolo po jej nástupe na univerzitu. "Pred objavením môjho šikovného triku som sa liečila u rôznych lekárskych špecialistov. Pred rokom a pol som sa však na to úplne vykašľala, pretože nič z toho mi nepomáhalo," zdôverila sa 26-ročná Hannah.

Zdroj: Instagram/hannahshewanstevens

Lekári spočiatku jej bolestiam neverili, a preto sa cítila beznádejne. Jeden praktický lekár napokon navrhol jej hospitalizáciu a tiež jej predpísal opiáty, na ktoré si ale Hannah rýchlo zvykla. "Keď som bola v nemocnici, stanovili mi viaceré diagnózy vrátane artritídy," pokračuje. O osem rokov neskôr jej lekári diagnostikovali fibromyalgiu, čo je stav charakterizovaný silnou a rozsiahlou chronickou bolesťou. Na túto chorobu neexistuje žiadny liek. V tom čase mala Shewan 21 rokov. Cítila sa beznádejne, pretože lekári jej nevedeli pomôcť.

Zdroj: Instagram/hannahshewanstevens

Všetko sa ale zmenilo minulý rok, keď svojpomocne objavila liek na svoje problémy. So svojím expriateľom si užívala sex a počas orgazmu sa jej stalo niečo, čo nezažila už celých päť rokov - akoby zázrakom necítila nijakú bolesť. "Bezbolestnosť bola takým mimozemským pocitom, až mi niekoľko minúť trvalo, kým som si uvedomila, že sa to naozaj deje. Ten pocit bezbolestnosti bol lepší než akýkoľvek orgazmus," uviedla Stevansová, ktorá následne strávila niekoľko dní skúmaním možností použitia orgazmu na odstránenie bolesti.

Zdroj: Instagram/hannahshewanstevens

Napriek tomu, že orgazmy jej problém úplne neriešia, ranné a večerné vyvrcholenie aspoň trochu tlmí bolesti, ktoré sú inak neznesiteľné. "Orgazmy sa rýchlo stali mojím nástrojom na zvládanie bolesti. Dni, kedy ma fibromyalgia necháva ležať v posteli, trávim opakovaným vyvrcholením, aby som uhasila požiare bolesti," dodáva Angličanka. Túto netradičnú techniku používa už deväť mesiacov a okrem úľavy od bolesti vraj vďaka nej spoznala svoje telo tak, ako ešte nikdy predtým.