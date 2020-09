Chodci a cyklisti v uliciach si idú po krku: Otrasný ranný zážitok dôchodkyne

PARÍŽ - Tisíce ľudí, ktorí v Paríži jazdia do práce, kvôli pandémii vymenili verejnú hromadnú dopravu za bicykel alebo začali chodiť pešo. Teraz ale bojujú o miesto v preplnených uliciach, píše agentúra Reuters. Rovnaký problém však riešia aj mnohé iné metropoly vrátane Bratislavy.

Dvakrát denne, v najrušnejších hodinách, centrum francúzskej metropoly zaplavia kolóny cyklistov. Na mnohých miestach boli rozšírené cyklochodníky s cieľom donútiť ľudí, aby nejazdili metrom, kde je zvýšené riziko prenosu koronavírusovej nákazy. Na križovatkách a priechodoch pre chodcov sa cyklisti stretávajú so zástupmi chodcov. Niekedy cyklisti jazdia na červenú, inokedy chodci vstupujú na cyklochodníky bez toho, aby sa rozhliadli. Nehody a strety sú tu na dennom poriadku. "Cyklisti neberú na chodcov takmer žiadny ohľad. Jednoducho idú a neobzerajú sa. Dnes ráno okolo mňa prešiel na chodníku bicykel, pretože sa už nevošiel na cestu," posťažovala sa 66-ročná dôchodkyňa Nadine Lefebvrová.

Takto pred rokom senzory zaznamenali v parížskych uliciach v priemere 55,8 prejazdu na bicykli za hodinu. Tento rok tento údaj stúpol na 97,2. Miestna radnica vyslala do ulíc strážnikov, aby urobili na cyklochodníkoch poriadok. Cyklistom, ktorí porušujú pravidlá, môžu udeliť na mieste pokutu až 135 eur. Zástupca starostky Paríža David Belliard chce vypracovať návrh, ako zlepšiť súžitie chodcov a cyklistov v uliciach.

V predošlých rokoch sa najintenzívnejšie spory o miesto v uliciach viedli medzi motoristami a zástancami iných, ekologickejších spôsobov dopravy. Socialistická starostka Paríža Anne Hidalgová to nakoniec vyriešila tak, že do mnohých ulíc zakázala autom vjazd. Jej konečným cieľom je vytvoriť z centra Paríža pešiu zónu. Centrálna ulica Rue de Rivoli, ktorá vedie pozdĺž múzea Louvre, mala ešte donedávna tri pruhy pre automobilovú dopravu a jeden pre cyklistov. Od mája tohto roku, kedy bol do ulice zakázaný vjazd súkromným vozidlám, sa ale pomer obrátil a cyklisti v súčasnosti jazdia v troch pruhoch.