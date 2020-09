FOTO Gucci predáva džínsy, nad ktorými budete krútiť hlavou: Za túto hrôzu pýtajú 1200 eur?!

"Čo je toto za móda?!" pýtajú sa mnohí pri pohľade na nohavice vyrobené z organickej bavlny, ktoré predáva známa luxusná značka Gucci. Sú na nich totiž zelené fľaky, ktoré sa zvyčajne na oblečení objavia vtedy, keď si sadneme na trávu. Ide o kúsok z najnovšej kolekcie na jeseň/zimu v štýle grunge, za ktorý zaplatíte neuveriteľných 1200 dolárov (1024 eur). Za verziu s trakmi dokonca 1400 dolárov (1195 eur). Sú určené najmä solventnejším zákazníkom, ktorí chcú ale, naopak, vyzerať, že majú hlboko do vrecka.

You can tell me I don't *GET* fashion, but come on! $1200 for grass-stained jeans and $1400 for overalls?



Goodwill + soccer field = same thing Gucci pic.twitter.com/oHqYbSz8ww