CIA zverejnila TEST pozornosti: Nájdi všetky rozdiely medzi fotkami!

CIA na Twitteri zdieľala dve fotografie a vyzvala ľudí, aby medzi nimi našli desať rozdielov. Agentúra uviedla, že na ďalší deň všetky rozdiely odhalí v ďalšom twitterovom príspevku. Lenže pozorní sledovatelia nezaregistrovali desať rozdielov, ale viac. Jedni dvanásť, druhí dokonca až štrnásť. "Našiel som ich 12. Môžem teraz pracovať pre CIA?" napísal Michael Kelleher.

#TuesdayTrivia #DiscovertheCIA



Put your observation skills to the test. Can you spot the 10 differences in the photo below?



Check back tomorrow to see if you found them all. pic.twitter.com/pKeaAqSLwz