Expert radí, ako si čo najdlhšie udržíte opálenie: Ničí ho aj táto prekvapivá vec

RÍM - Kto by si po dovolenke nechcel čo možno najdlhšie zachovať opálenie, ktoré s veľkým úsilím dosiahol, keď trávil nekonečné hodiny na slnku? Taliansky denník Corriere della sera ponúkol niekoľko rád od riaditeľa Dermatologického ústavu Vita Cutis v Miláne, ako sa to dá docieliť.

Nekúpte sa, namiesto toho si dajte vlažnú sprchu. Predĺžený kontakt pokožky s príliš teplou vodou prispieva k tomu, že rýchlo strácame bunky na povrchu tela a takto aj rýchlejšie prichádzame o opálenie, radí profesor Antonio Di Pietro. Čím je voda teplejšia, tým je tento proces rýchlejší. Lepšie je preto rýchlo sa osprchovať vlažnou vodou, ktorá pomáha pokožke, aby zostala kompaktná a elastická. Keď sa po sprche osušujeme, nesmieme drhnúť kožu, aby sme sa opálenia nezbavili. Tiež je pri umývaní lepšie používať mäkkú hubu.

Zdroj: Getty Images

Radšej sa tiež vyhýbajte klasickým telovým šampónom, ktoré môžu byť príliš agresívne. To sú tie, ktoré vytvárajú veľa bublín a peny. Mydlo rozpúšťa tuky, teda onen jemný film kožného mazu, ktorý pokožka vytvára na to, aby udržala bunky kompaktné. Je lepšie používať jemné prostriedky na umývanie alebo tie s olejom, ktoré pomáhajú udržať pokožku hydratovanú. Pleť je potrebné hydratovať niekoľkokrát denne. Na to najlepšie slúžia fosfolipidy, ktoré posilňujú membrány buniek, a glukosamín, ktorý pokožka používa na produkciu kyseliny hyalurónovej. Existujú už produkty novej generácie, ktoré obsahujú obe. Pre hydratáciu sú užitočné aj klasickejšie krémy s vitamínmi C a E.

Zdroj: getttyimages.com

Pokožka má byť dobre okysličovaná, na tento účel dobre poslúži jemná masáž počas aplikácie hydratačných krémov. Masáž musí byť ľahká, kožu jemným tlakom stláčame a povoľujeme. To uľahčuje mikrocirkuláciu a okysličovanie epidermu. Čo sa týka peelingu, je dobrý predtým, než sa vystavíme slnku, pretože odstráni mŕtve bunky a opálenie potom bude jednotnejšie. Po opaľovaní je však lepšie ho vynechať, pretože ho ničí. To isté platí pre depiláciu; je lepšie s ňou chvíľu počkať.

Nevystavujte sa klimatizácii a vetru. Možno to mnohých prekvapí, ale klimatizácia je tiež nepriateľom opálenia, pretože vysušuje vzduch a tým pádom aj pokožku. Ak sa jej v zamestnaní nemôžete vyhnúť, je dobré mať poruke hydratačný krém. Vyhýbajte sa aj vetru, ktorý má podobné účinky ako klimatizácia. Pleš vysušujú aj parfumy s obsahom alkoholu. Ten totiž dehydratuje a rozpúšťa tuky buniek. Je preto lepšie používať prírodnú kvetinovú vodu bez alkoholu aspoň počas leta.

Zdroj: thinkstock.com

Pre udržanie opálenia je nevyhnutné zaistiť hlbokú hydratáciu. Je nanajvýš dôležité piť veľa vody, aby sme mali hebkú a hydratovanú pokožku. Nasledujúce dni majú byť plné slnečných lúčov, tak ak sa chcete ešte trochu opáliť, vystavte sa im ešte predtým, než definitívne nastúpi jeseň. Samozrejme s dostatočnou ochranou.